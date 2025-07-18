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Vizyonun yarısı eski filmlerden! 14 yıllık ‘İncir Reçeli’ sinemalara deva olur mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Vizyonun yarısı eski filmlerden! 14 yıllık ‘İncir Reçeli’ sinemalara deva olur mu?
Türkiye, Vizyon, Film, Ekonomik Kriz, Pandemi, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sinema salonlarındaki seyirci düşüklüğü, enteresan bir vizyon takvimine yol açtı...

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’de bugün vizyona girecek sekiz eserin yarısı eski filmlerden oluşuyor. “İncir Reçeli” (2011) , “Sil Baştan” (2004) , “Ben Efsaneyim” (2007) ve “Münafık 2” (2018) gibi farklı yıllarda seyirciyle buluşmuş popüler yerli ve yabancı yapımlar, bu hafta tekrar gösterime girecek. 

SEYİRCİ SAYISI 300 BİNLERDE

Dağıtımcılar salonlardaki film boşluğunu doldurmak ve uzaklaşan seyirciyi geri çekmek için eski eserlere yöneliyor. Ancak daha önceki haftalarda oluşan gişe sayılarına bakıldığında vizyona konan eski filmlerin de yeterince seyirci çekemediği görülüyor. Türkiye’deki toplam sinema seyircisi sayısı ise son haftalarda 300 binlerde seyrediyor. 61 filmin gösterildiği 4-10 Temmuz tarihleri arasında sinemaya giden seyirci sayısı 356 binde kaldı.  

Türkiye’deki sinemalar, pandemiden sonra yaşanan global negatif ekonomik gelişmelerin yanı sıra önemli Türk yapımcıların dijital platformlara yönelmesi ve seyirci alışkanlıklarının değişmesi gibi kompleks sebeplerle zor zamanlar geçiriyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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