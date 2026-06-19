İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu. Olayla ilgili gözaltı sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal, 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul Maltepe'de kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştı.

Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatmış ve yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili dün 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Erhan Karaal

KARAAL KURTARILDI

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şehir kameralarını mercek altına aldı ve kurulan bir ekiple Erhan Karaal'ı kurtarma çalışması başlattı. Maltepe’de evinin çevresinde kaçırıldığı duyurulan Karaal, düzenlenen operasyon ile kurtarıldı.

GÖZALTI SAYISI 7 OLDU

Tuzla’da bir inşaat alanındaki atıl şekilde bulunan bir prefabrik yapıda elleri kolları bağlı olarak bulunan Karaal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 2’sinin dün, 5’inin de gece saatlerinde olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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