Dikkat çeken karar! Uganda askeri Gazze'ye gidiyor

Uganda Parlamentosu, Gazze'de kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında asker gönderilmesine onay verdi.

Uganda Parlamentosu, Gazze'de kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker gönderilmesine onay verdi. Kararla birlikte Uganda Halk Savunma Kuvvetleri'nin (UPDF) misyonda görev almasının önü açılırken, İsrail'in "dost ülkelerden" sınırlı sayıda askerin Gazze'ye girişine izin verdiği belirtildi. Ancak gönderilecek asker sayısı, görev kapsamı ve konuşlandırma takvimine ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

MUHALEFETTEN "HANGİ TARAF?" TEPKİSİ

Karar, parlamentoda tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhalefet milletvekilleri, Uganda'nın bu misyona neden katıldığının kamuoyuna açık şekilde anlatılması gerektiğini savundu.

Milletvekili Hassan Kirumira, Uganda'nın aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olduğuna dikkat çekerek, söz konusu görevlendirmenin diplomatik sorunlara yol açabileceğini belirtti. Kirumira, "Asıl mesele, ordumuzun hangi taraf adına görev yapacağıdır." ifadelerini kullandı.

Muhalefet ayrıca, Uganda Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan General Muhoozi Kainerugaba'nın daha önce yaptığı İsrail yanlısı açıklamaların, ordunun tarafsızlığı konusunda soru işaretleri oluşturduğunu dile getirdi.

HÜKÜMET KARARI SAVUNDU

Savunma Bakanı Kiryowa Kiwanuka ise kararı savunarak, Uganda ordusunun Somali başta olmak üzere birçok ülkedeki barışı koruma operasyonlarında önemli tecrübe kazandığını ve bu deneyimin Gazze'deki olası görev için de yeterli olduğunu söyledi.

İSRAİL YANLISI AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

General Kainerugaba, İsrail-İran geriliminin tırmandığı dönemde yaptığı açıklamada, "Hristiyan olduğumuz için İsrail'in yanındayız." demiş, talep edilmesi hâlinde İsrail'i savunmak üzere asker göndermeye hazır olduklarını ifade etmişti.

1994 yılında diplomatik ilişkilerini yeniden tesis eden Uganda ile İsrail, özellikle güvenlik ve askerî eğitim alanlarında iş birliğini geliştirdi.

NETANYAHU'NUN AĞABEYİNİN HEYKELİNİ AÇMIŞTI

Kainerugaba, 1 Ağustos'ta Entebbe Havalimanı'nda, 1976'daki Entebbe Operasyonu sırasında hayatını kaybeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ağabeyi Yonatan Netanyahu'nun heykelinin açılışını gerçekleştirmişti.

"Cesareti ve fedakârlığını" anmak amacıyla dikilen heykel, operasyon sırasında çok sayıda Uganda askerinin hayatını kaybetmesi ve baskının ülke egemenliğinin ihlali olarak değerlendirilmesi nedeniyle ülkede tartışmalara yol açmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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