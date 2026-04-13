AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uganda Ordusu Özel Harekat Komutanı Muhoozi Kainerugaba'nın Türkiye’yi hedef alan sözlerine sert cevap verdi. Açıklamaları “anlamsız ve zeminsiz” olarak nitelendiren Çelik, iki ülke arasında herhangi bir sorun olmadığını vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uganda Ordusu Özel Harekat Komutanı Muhoozi Kainerugaba'nın sosyal medya hesabından Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına cevap verdi.

Partisinin MYK toplantısı sürerken önemli açıklamalarda bulunan Çelik, Türkiye’nin Uganda ile herhangi bir sorunu olmadığını vurguladı.

"ANLAM VEREMİYORUZ"

Çelik, Kainerugaba’nın geçmişte de benzer tutarsız açıklamalarla gündeme geldiğini hatırlattı ve "Türkiye'nin Uganda ile sorunu yok. Genelkurmay Başkanı bazen bu tip açıklamalarla gündeme geliyor, anlam veremiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ZEMİNİ OLMAYAN BİR SÖZ"

Çelik, bahsi geçen kişinin başka ülkelerle ilgili de bağlamı ve zemini olmayan açıklamalar yaptığını ifade ederek, "Daha sonra bu açıklamaları düzeltmeye çalıştı. Türkiye'den Uganda'ya yönelen ses, dostluk sesidir. Türkiye'den Uganda'ya yönelen bütün duygular, kardeşlik duygularıdır oradaki Uganda halkına dönük olarak. Bu açıklama yanlış bir açıklamadır. Onun düzeltilmesi gerekir. Hiçbir mana ifade etmeyen, hiçbir zemini olmayan bir söz. Ama o şahıs bunu başkalarıyla ilgili de söyledi. Umarız ki bundan sonrasında daha dikkatli, daha sağduyulu konuşmalar yaparlar" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Uganda Ordusu Özel Harekat Komutanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi hedef almaya çalışmış ve ülkesinin Türkiye ile diplomatik ilişkilerini keseceğini ifade ederek tehditte bulunmuştu.

Kainerugaba "Asıl sorun Türkiye! Onların kendilerini toparlamasını bekledik ama nafile. Eğer sorunlarımızı çözmezlerse önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkilerimizi keseceğiz. Havayollarını da engelleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Görüşmelere başlamadan önce Türkiye'den 1 milyar dolar talep eden Kainerugaba, "O ülkenin en güzel kadınını eş olarak istiyorum" diyerek cinsiyetçi söylemlerde bulunmuştu.

Tepkilerin ardından Kainerugaba söz konusu paylaşımlarını sildi.

