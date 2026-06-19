Kızlarının mezar taşındaki isim tartışması nedeniyle boşanma kararı alan Diyarbakırlı çiftin 2 yıllık çekişmeli süreci sona erdi. Mahkeme sonrası kadın davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yaparken, eski eşi bağlamasıyla karşılık verdi.

Diyarbakır’da bir mezar taşı tartışmasıyla başlayan aile krizi, 2 yıl süren çekişmeli boşanmayla sonuçlandı. Çiftin mahkeme sonrası yaptığı karşılıklı paylaşımlar ise şaşırttı.

Kızlarının mezar taşına yazılan isim evliliği bitirdi! Ayrılığı davul zurnayla kutladı

MEZAR TAŞI TARTIŞMASI BOŞANMAYLA SONUÇLANDI

Diyarbakır'da yaşayan Süleyman-Fatma Şahin çifti, yaklaşık 3 yıl önce kızlarını trafik kazasında kaybetti. Evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan Şahin çifti, kızlarının mezar taşının üzerine kimin isminin yazılacağı konusunda tartışma yaşadı. Mezar taşına ‘Fatma Şahin'in kızına El Fatiha' yazdırılmasının ardından boşanma süreci de başlamış oldu.

Kızlarının mezar taşına yazılan isim evliliği bitirdi! Ayrılığı davul zurnayla kutladı

AYRILIK SONRASI DAVUL ZURNA VE BAĞLAMA DÜELLOSU

Yaklaşık 2 yıl süren çekişmeli boşanmanın ardından çift, geçtiğimiz salı günü 1'inci Aile Mahkemesi'nde görülen son duruşma ile boşandı. Duruşmanın ardından Fatma Şahin, boşanmasını adliye önüne getirdiği davul zurna ile halay çekerek kutladı. Fatma Şahin'in görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Süleyman Şahin de bağlama çalarak Fatma Şahin'e cevap verdi. Süleyman Şahin çektiği videoda, "Envanterimde davul ve zurna olmadığı için her zamanki gibi bağlama çalıyorum. Her zamanki gibi efendice, beyefendice sanat yapıyorum. Envanterimde ne yazık ki davul ve zurna yok'' dedi.

Kızlarının mezar taşına yazılan isim evliliği bitirdi! Ayrılığı davul zurnayla kutladı

“HALA ŞOKTAYIM”

İHA muhabirine konuşan Süleyman Şahin, ''Mezar taşına adını yazdı, aramız açıldı. Kızım vefat etti, baba adı yerine anne adını yazdı mezar taşına. Bir kızım daha var. Ayrıldık, çek git evine, hala şoktayım. 2 yıldır çekişmeli boşanma sürecimiz vardı. Kızıma araba çarptı. 10 Mart 2023'te kızım öldü. Mezarına kendi ismini yazdırıp, cenazeyi de yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Çınar ilçesine defnetti. Yapacak bir şey yok'' diye konuştu.

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