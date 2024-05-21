Yeni Hyundai Tucson Türkiye'de! 1 milyon 820 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta!

Güney Koreli üretici Hyundai Avrupa’da büyük beğeni kazanan SUV modeli Tucson’un güncellenen versiyonunu ülkemizde satışa sundu. Karşımıza 1.820.000 TL’den başlayan fiyatlarla çıkan yeni Tucson kaputunun altında ise 1.6 litrelik benzinli ve dizel motor seçeneklerine yer veriyor.

Makyaj operasyonuyla yenilenen Tucson daha dinamik hatlarla vitrinde yerini almaya başladı. Geçtiğimiz yıl Avrupa'da 158 binden fazla satış başarısı gösteren SUV modeli, en çok talebi Almanya, İspanya ve İngiltere’den almıştı. Türk kullanıcılar tarafından da beğeni toplayan yeni Hyundai Tucson’da ilk bakışta dikkatimizi çeken detaylar ön ve arka tamponlar. Kanat şeklinde tasarlanmış far sistemine devam eden marka daha büyük gündüz farları ile yeniden tasarlanmış. “Projeksiyon tipi LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS)”, seyir halindeyken kısmi ışık kontrol özelliğini kullanarak, sürücülerin karanlıkta güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarına olanak sağlıyor. Lazer kesim hassasiyeti ve yüzey ışık uygulamasıyla iyileştirilen ızgara da araca oldukça dinamik bir hava katıyor. Versiyona göre değişkenlik gösteren 18 ve 19 inç jantlar da makyajlı versiyonla beraber güncellenmiş.

ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR

Satışa sundukları yeni SUV modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Tucson, markamızın Avrupa ve Türkiye’deki var olan gücünü artırmaya devam ederken segmentine de her zaman olduğu gibi yepyeni bir soluk getiriyor. Kullanıcılarına sürekli olarak mükemmellik, yenilik ve üstün sürüş dinamikleri sunan Tucson, ileri teknoloji donanımlarıyla da kusursuz bir ayrıcalık sağlıyor. Bu sebeple, Tucson modelimiz için mottomuzu “Ona Sahip Olmak Büyük Şans” olarak belirledik. Tucson, gerek tasarımı gerekse sürüş özellikleriyle bu övgüleri fazlasıyla hak ediyor” dedi.

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Hyundai Yeni Tucson, Türkiye’de iki motor seçeneği ve beş farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Öte yandan hem önden hem de dört tekerlekten çekiş sistemi de opsiyon listesinde yer alıyor. Kaput altında iki farklı seçenek bulunuyor. 1.6 Litrelik turbo beslemeli T-GDI motorla 5.500 devirde 160 PS güç üretiyor. 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzımanla eşleştirilen bu motorun maksimum torkuysa 1.500 – 4.500 devirler arası 265 Nm. Aracın maksimum hızı ise 192 km/s olarak verilirken 0-100 hızlanması ise 4x2 versiyonda 9.4 saniye (4x4 9.8 sn). Bir diğer motor seçeneği ise 1.6 litrelik turbo dizel ünite. Bu motor seçeneği de 4.000 devirde 136 PS güç üreterek yakıt ekonomisine önem veren tüketicilerin ilgi alanına girmiş oluyor.