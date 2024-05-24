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MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! PKK'lı Kaya ve Kivelçek öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MİT&#039;ten Irak&#039;ta nokta operasyon! PKK&#039;lı Kaya ve Kivelçek öldürüldü
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MİT, Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'i etkisiz hale getirdi.

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta TSK harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'i etkisiz hale getirdi.

ADIM ADIM İZLENDİLER

MİT, Hadice Kaya ve Heva Kivelçek isimli iki teröristin, örgüt yöneticilerinin Hakurk’taki Türk Silahlı Kuvvetleri harekat bölgesine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine KAYA ve Kivelçek, MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı. MİT’in örgüt içerisindeki ajanları sayesinde iki teröristin örgüt üst yönetiminin talimatlarını aktarmak üzere gece saatlerinde harekete geçecekleri öğrenildi.

Nefes kesen bir takip sonrasında MİT tarafından teröristlere yönelik bir operasyon kararı alındı. Hadice Kaya ile Heva Kivelçek nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

2015 YILINDA ÖRGÜTE KATILDILAR

Nujiyan İsyan kod Hadice Kaya, 2015 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. 2016’da Gare’de silahlı/ideolojik eğitim alan KAYA, 2018 yılında Avaşin’e geçti. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesi mücavirinde faaliyet gösterdi.

Suriye/Afrinli olan Diljin Azadi kod Heva Kivelçek, 2015 yılında çocuk yaşta örgüt tarafından silah altına alındı. Gare’de 2018 yılında silahlı/ideolojik eğitim alan Heva Kivelçek, Avaşin bölgesinde suikast eğitimi aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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