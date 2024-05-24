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30 yıl hapis talebini duyan aileler, adliye koridorunda birbirine girdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
30 yıl hapis talebini duyan aileler, adliye koridorunda birbirine girdi
Uyuşturucu Ticareti, Mahkeme Heyeti, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığın, 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilince ortalık karıştı. Ceza talebini duyan sanık aileleri adliyede tekme tokat birbirine girdi.

Polis ekipleri Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bazı şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından O.K. (31), S.A. (25), M.A. (28) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, 26 Ocak 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar, aileleri ve avukatları hazır bulundu. Sanıklar suçlamayı kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, uyuşturucu ticareti suçunun 3 kişi tarafından işlenmesi sebebiyle sanıkların 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Ceza talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi. Küfürlerin edildiği ve yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri ayırdı. Kavga anı anbean kameralara yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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