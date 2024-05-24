Mehmetçik Fırat Kalkanı, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 10 teröristi etkisiz hale getirdi

Suriye'nin Kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK'lı teröristlere operasyon düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 bölgede toplam 10 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesi ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör operasyonu yapıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!" ifadelerine yer verdi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."