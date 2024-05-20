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Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 3 PKK&#039;lı terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak, Pkk, Haber

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör mevzilerini vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

PENÇE-KİLİT VE HAKURK BÖLGELERİNDE TESPİT EDİLDİLER

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde terör operasyonu yapıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!" denildi.

3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon hakkında paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verdi.

Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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