Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 12 terörist etkisiz hale getirildi

İnkar etti ama kaçamadı! PKK'lı teröristi el yazısı yakalattı

İnkar etti ama kaçamadı! PKK'lı teröristi el yazısı yakalattı

2 PKK'lı terörist daha Mehmetçiğe teslim oldu

2 PKK'lı terörist daha Mehmetçiğe teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor, düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inleri yerle bir ediliyor. Son yapılan operasyona dair detayları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) paylaştı.

"BÖLGEDE TEK BİR TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR..."

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 12 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam edeceğiz."