2 PKK'lı terörist daha Mehmetçiğe teslim oldu

"TEK ÇIKIŞ YOLLARI TESLİM OLMAK"

MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre teröristler Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğu. Açıklama şu şekilde:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır! "

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen kararlı operasyonlar neticesinde 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.