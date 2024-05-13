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2 PKK'lı terörist daha Mehmetçiğe teslim oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2 PKK&#039;lı terörist daha Mehmetçiğe teslim oldu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'tan kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen kararlı operasyonlar neticesinde 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

"TEK ÇIKIŞ YOLLARI TESLİM OLMAK"

MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre teröristler Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğu. Açıklama şu şekilde:
 
"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. 

Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır! "

 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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