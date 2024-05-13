2 PKK'lı terörist daha Mehmetçiğe teslim oldu
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'tan kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen kararlı operasyonlar neticesinde 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.
"TEK ÇIKIŞ YOLLARI TESLİM OLMAK"
MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre teröristler Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğu. Açıklama şu şekilde:
"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır! "
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi