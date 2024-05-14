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İnkar etti ama kaçamadı! PKK'lı teröristi el yazısı yakalattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İnkar etti ama kaçamadı! PKK&#039;lı teröristi el yazısı yakalattı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Evinde bulunan terör örgütünün dağ kadrosuna katılmak istediğine dair yazdığı notu reddeden sanığı üniversitedeki sınav kâğıtları ele verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, evinde yapılan aramada terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katılmak istediğine dair yazdığı not ele geçirilen R.B.K. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, emniyet ekiplerince yapılan incelemelerde, sanık R.B.K’nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK’yı destekleyici ve övücü paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Sanığın evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı dergi, terör örgütünü sembolize eden paçavralar ile üç sayfadan oluşan el yazısı not ele geçirildi.

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Notta, “yapmak istediğim tek şey var ama bu tüm sevdiklerime fazlasıyla acı verecek”, “bir kızı bile sevemiyorum çünkü arkamdan ağlayacak bir tane fazladan arkadaş bırakmak istemiyorum, en çok da anneme üzülüyorum”, “Avesta’nın büyüdüğünü, abimin evlendiğini görememek” gibi ifadelerin yer aldığı belirlendi. Sanığın, notta ayrıca etkisiz hâle getirilen terör örgütü PKK üyesi akrabası Erdal K. ve bazı örgüt yöneticilerinin ismine yer vererek, onlar gibi olmak istediğini belirttiği görüldü. R.B.K’nin ikametgâhındaki aramada, Erdal K. ve bazı örgüt yöneticilerinin fotoğrafları da bulundu.

ÜNİVERSİTEYE YAZI

Tutuklanan R.B.K’nin notu kendisinin yazmadığını iddia etmesi üzerine savcılık, cezaevindeki sanıktan el yazısı örneği aldı. Yazı örneği ile not üzerinde yapılan incelemede yazıların birbirine uyumlu olmadığı görüldü. Sanığın yazısını değiştirebileceği ihtimalini değerlendiren savcılık, R.B.K’nin okuduğu üniversiteden, öğrenim sürecinde girdiği sınavların kağıtlarını talep etti. Sınav kağıtlarındaki yazı ile not üzerinde yapılan kriminal incelemede ise yazıların birbiriyle uyumlu olduğu tespit edildi. İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

20 YIL HAPİS İSTENDİ

Şüphelinin kız arkadaşı olması, geride bıraktığı annesi ve arkadaşlarının üzülmesi gibi ifadelerle karar verme sürecinde olduğu, Erdal abisi olarak atıf yaptığı kişi gibi olmak istediğini beyan ettiği anlaşılmaktadır. Bu hâliyle sanığın PKK silahlı terör örgütü üyesiyken örgütün silahlı ve dağ kadrosu olarak belirtilen birime katılma hususunda bir karar aşamasında olduğu değerlendirilmiştir.

R.B.K. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarından 20 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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