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DEAŞ, PKK, FETÖ terörüne Jandarma darbesi!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
DEAŞ, PKK, FETÖ terörüne Jandarma darbesi!
Terörle Mücadele, Fetö, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri tarafından terörle mücadeleye yönelik son 1 hafta içerisinde yapılan koordineli operasyonda FETÖ, PKK ve DEAŞ şüphelilerini yakaladı.

Yurt genelinde ‘terörle mücadelede kararlılık’ devam ediyor. Bu kapsamda Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 haftada yapılan operasyonlarda FETÖ, PKK ve DEAŞ’e darbe vuruldu.

DEAŞ, PKK, FETÖ terörüne Jandarma darbesi! - 1. Resim

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

1 PKK/KCK, 10 FETÖ ve 1 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 12 şüpheli yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakalandı.
Gözaltına alınan terör şüphelileri hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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