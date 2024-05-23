DEAŞ, PKK, FETÖ terörüne Jandarma darbesi!

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri tarafından terörle mücadeleye yönelik son 1 hafta içerisinde yapılan koordineli operasyonda FETÖ, PKK ve DEAŞ şüphelilerini yakaladı.

Yurt genelinde ‘terörle mücadelede kararlılık’ devam ediyor. Bu kapsamda Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 haftada yapılan operasyonlarda FETÖ, PKK ve DEAŞ’e darbe vuruldu.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

1 PKK/KCK, 10 FETÖ ve 1 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 12 şüpheli yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakalandı.

Gözaltına alınan terör şüphelileri hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.