DEAŞ, PKK, FETÖ terörüne Jandarma darbesi!
Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Edirne İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri tarafından terörle mücadeleye yönelik son 1 hafta içerisinde yapılan koordineli operasyonda FETÖ, PKK ve DEAŞ şüphelilerini yakaladı.
Yurt genelinde ‘terörle mücadelede kararlılık’ devam ediyor. Bu kapsamda Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 haftada yapılan operasyonlarda FETÖ, PKK ve DEAŞ’e darbe vuruldu.
12 ŞÜPHELİ YAKALANDI
1 PKK/KCK, 10 FETÖ ve 1 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olmak üzere toplam 12 şüpheli yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakalandı.
Gözaltına alınan terör şüphelileri hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Düzenleyen: Kübra Şenal - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı