Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu! PKK’lı teröristlere nokta atışı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu hakkında paylaşım yapıldı. “Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli” başlığıyla “Operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” mesajı verildi.

Irak’ın kuzeyinde yuvalanan PKK’lı teröristler Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizce Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirildi.

‘AZİM VE KARARLILIK’ MESAJI

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.