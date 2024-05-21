Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu! PKK’lı teröristlere nokta atışı
Düzenleyen: Kübra Şenal- Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu hakkında paylaşım yapıldı. “Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli” başlığıyla “Operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” mesajı verildi.
Irak’ın kuzeyinde yuvalanan PKK’lı teröristler Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizce Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirildi.
‘AZİM VE KARARLILIK’ MESAJI
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Düzenleyen: Kübra Şenal - Gündem