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Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu! PKK’lı teröristlere nokta atışı

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Pkk, Pençe-Kilit, Türk Silahlı Kuvvetleri, Haber

Gündem Haberleri

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu hakkında paylaşım yapıldı. “Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli” başlığıyla “Operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” mesajı verildi.

Irak’ın kuzeyinde yuvalanan PKK’lı teröristler Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizce Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu! PKK’lı teröristlere nokta atışı - 1. Resim

‘AZİM VE KARARLILIK’ MESAJI

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
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