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Şehri gördü, eser üretti! Yunan sanatçıdan İstanbul için beste

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şehri gördü, eser üretti! Yunan sanatçıdan İstanbul için beste
İstanbul Modern, Müzik, Yunanistan, İstanbul, Uluslararası Misafir Sanatçı Programı, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Modern “Uluslararası Misafir Sanatçı Programı” ile farklı disiplinlerden sanatçıları İstanbul’da ağırlayarak sanat üretimine katkıda bulunuyor.

MURAT ÖZTEKİN - Programın yeni misafiri, Londra’da çalışmalarını yürüten Yunanistan asıllı besteci Dimitris Skyllas oldu. Sanatçı şehrinde kaldığı müddet boyunca İstanbul’a dair yeni bir besteye imza attı.

Türkiye tecrübesinin üretimine doğrudan yansıdığını kaydeden Skyllas “Müzenin davetiyle yürüttüğüm araştırmada İstanbul’u daha da yakından tanıma imkânı buldum. Bu süreçte ortaya çıkan yeni yapıtım, burada geçirdiğim deneyimin bir tanığı olacak” dedi. Skyllas’ın bestelediği eser, 12 Eylül’de izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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