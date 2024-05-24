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Pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
İmranlı, Trafik Kazası, Sivas, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde pikap ile otomobil çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

İmranlı'da H.K. (47) yönetimindeki 25 ACG 128 plakalı pikap ile A.Ç. (38) idaresindeki 31 ANS 953 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Zımak köyü yakınlarında çarpıştı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İmranlı Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü A.Ç. ve aracında bulunan E.K. (38) olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ile aracındaki H.K. (47) ağır yaralandı. Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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