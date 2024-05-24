22 gün önce kaybolmuştu! 76 yaşındaki adamın cesedi Çoruh Nehri'nde bulundu

Artvin'de 22 gün önce kaybolan 76 yaşındaki şahsın cansız bedeni, Çoruh Nehri'nde bulundu. Ekipler cansız bedeni kıyıya çıkarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Artvin-Şavşat karayolunun yaklaşık 30. kilometresinde sabah saatlerinde nehir üzerinde ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Cağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 acil sağlık, jandarma ve Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri sevk edildi.

CESEDİ SUDAN ÇIKARTTILAR

Ekipler, Ortaköy Köyü 2. kilometresinde baraj gölü kıyısında fark edilen cesede ulaşmak için harekete geçti. AFAD ve ÇAK ekipleri botla cesedin olduğu bölgeye ulaşarak, cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan ön inceleme sonrasında cesedin 2 Mayıs’ta Şavşat’ta kaybolan ve en son Ardanuç Köprüsü bölgesinde görüldüğü bildirilen 76 yaşındaki Sıddık Gögercin’e ait olduğu oğlu tarafından teşhis edildi.

Gögercin’in cansız bedeni otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.