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İtalya’da tartışma! Putin dostu şefin konserine iptal çağrısı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İtalya’da tartışma! Putin dostu şefin konserine iptal çağrısı
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Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen dünyaca meşhur Rus orkestra şefi Valeri Gergiev’in, ay sonunda İtalya’da bir konseri idare edecek olması tartışmalara yol açtı.

MURAT ÖZTEKİN - Rusya’da 2024 yılında cezaevinde ölen Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın eşi Yuliya Navalnaya, İtalyan basınına beyanat verip konserin iptal edilmesi çağrısında bulundu. İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli ise konserin “propaganda riski” taşıyabileceğini açkladı. Ülkedeki farklı muhalefet partilerinin yetklileri de faaliyetin iptal edilmesi gerektiğini açıkladı.

Ancak Gergiev’in konserinin düzenleyicilerinden olan Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo De Luca, bu çağrılara karşı çıktı.  De Luca, “Herkesin sessiz kaldığı bir ortamda yıllardır ateşkes için mücadele eden tek taraf biziz. Açıkçası, konuşmaya en az hakkı olanlar, Gazze’deki çocukların soykırımına tek kelime etmeyenlerdir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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