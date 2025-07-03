Sigaraya zam mı geldi? Rakamlar belli oldu, işte güncel sigara fiyatları

3 Temmuz Perşembe günü TÜİK'in bugün açıklayacağı enflasyon oranlarının ardından sigaraya fiyatlarına uygulanacak TV zammı da netleşecek. Bu noktada Sigaraya zam mı geldi? sorusu gündeme geldi. Sigaraya en az 5 TL zam yapılması bekleniyor.

3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak enflasyon oranlarıyla beraber sigara fiyatlarına da zam gelecek.

6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından ÖTV oranı yeniden güncellenecektir.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 ayında ÖTV'de en az yüzde 12,92 oranında zam yapılması kesinleşti. Haziran ayı enflasyon verilerinin eklenmesiyle sigaradaki ÖTV artışının yüzde 14 seviyelerinde olması bekleniyor.

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

ÖTV oranındaki artış sebebiyle sigara fiyatlarına bugünden itibaren zam gelecek. Şu anki sigara fiyatları baz alındığında, perşembe günü itibarıyla sigara fiyatlarında en az 5 TL, en fazla ise 8 TL artış yaşanması bekleniyor. Zamlı fiyatlar ise yarından itibaren geçerli olacaktır.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sigaraların büyük çoğunluğunun ÖTV ve KDV vergilerinden oluştuğunun altını çizerek, "Örneğin bugün 80 liraya satılan bir paket sigaranın yüzde 81'e yakını vergiden oluşmaktadır. Yani 80 liraya satılan bir paket sigaranın yaklaşık 65,5 lirası ÖTV ve KDV'dir" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2025

Sigaraya bugün gelmesi beklenen zamla birlikte en ucuz sigara 70 TL'den 80 TL'ye çıkacak.

5 Mart 2025 itibarıyla geçerli olan yeni sigara fiyat listesinde özellikle Winston ve Camel markalarına gelen zam dikkat çekti. İşte güncel sigara fiyatları...