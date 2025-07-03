Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sigaraya zam mı geldi? Rakamlar belli oldu, işte güncel sigara fiyatları

Sigaraya zam mı geldi? Rakamlar belli oldu, işte güncel sigara fiyatları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sigaraya zam mı geldi? Rakamlar belli oldu, işte güncel sigara fiyatları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

3 Temmuz Perşembe günü TÜİK'in bugün açıklayacağı enflasyon oranlarının ardından sigaraya fiyatlarına uygulanacak TV zammı da netleşecek. Bu noktada Sigaraya zam mı geldi? sorusu gündeme geldi. Sigaraya en az 5 TL zam yapılması bekleniyor.

3 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak enflasyon oranlarıyla beraber sigara fiyatlarına da zam gelecek.

6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından ÖTV oranı yeniden güncellenecektir.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 ayında ÖTV'de en az yüzde 12,92 oranında zam yapılması kesinleşti. Haziran ayı enflasyon verilerinin eklenmesiyle sigaradaki ÖTV artışının yüzde 14 seviyelerinde olması bekleniyor.

Sigaraya zam mı geldi? İşte güncel sigara fiyatları - 1. Resim

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

ÖTV oranındaki artış sebebiyle sigara fiyatlarına bugünden itibaren zam gelecek. Şu anki sigara fiyatları baz alındığında, perşembe günü itibarıyla sigara fiyatlarında en az 5 TL, en fazla ise 8 TL artış yaşanması bekleniyor. Zamlı fiyatlar ise yarından itibaren geçerli olacaktır.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sigaraların büyük çoğunluğunun ÖTV ve KDV vergilerinden oluştuğunun altını çizerek, "Örneğin bugün 80 liraya satılan bir paket sigaranın yüzde 81'e yakını vergiden oluşmaktadır. Yani 80 liraya satılan bir paket sigaranın yaklaşık 65,5 lirası ÖTV ve KDV'dir" ifadelerini kullandı. 

Sigaraya zam mı geldi? İşte güncel sigara fiyatları - 2. Resim

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2025

Sigaraya bugün gelmesi beklenen zamla birlikte en ucuz sigara 70 TL'den 80 TL'ye çıkacak.

5 Mart 2025 itibarıyla geçerli olan yeni sigara fiyat listesinde özellikle Winston ve Camel markalarına gelen zam dikkat çekti. İşte güncel sigara fiyatları...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den PSG'ye dev teklif! İşte Asensio için masadaki rakam
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Benzin, motorin ve LPG'ye zam ne zaman gelecek? 3 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor - HaberlerBenzin, motorin ve LPG'ye zam ne zaman gelecek? 3 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyorSakarya'da metrobüs durakları nerede? 13 istasyonlu metrobüs hattı hizmete girdi - HaberlerSakarya'da metrobüs durakları nerede? 13 istasyonlu metrobüs hattı hizmete girdi3 Temmuz Perşembe Az önce deprem nerede oldu son dakika? İstanbul, Ankara, İzmir il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi - Haberler3 Temmuz Perşembe Az önce deprem nerede oldu son dakika? İstanbul, Ankara, İzmir il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi3-4 Temmuz İzmir elektrik kesintisi sorgulama ekranı! Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak'ta elektrikler ne zaman gelecek? - Haberler3-4 Temmuz İzmir elektrik kesintisi sorgulama ekranı! Çeşme, Çiğli, Ödemiş, Bornova ve Konak'ta elektrikler ne zaman gelecek?DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlanacak - HaberlerDGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlanacakİtalya çalışma vizesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İtalya 500 bin işçi alacağını duyurdu! - Haberlerİtalya çalışma vizesi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İtalya 500 bin işçi alacağını duyurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...