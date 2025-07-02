Tiryakilere kötü haber! Rakam belli oldu, sigaraya büyük zam geliyor

Yarın açıklanacak olan enflasyon rakamları sigara fiyatlarını da etkileyecek. Temmuzda fiyatlara yansıması gereken ÖTV zammının paket başına ne kadar olacağı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarıyla birçok kaleme zam gelecek. Memur ve emekli zammının yanında sigara, alkol ve akaryakıta gelecek olan ÖTV zammı da belli olacak.

SİGARADA ÖTV ORANI YÜZDE 15 ARTACAK

Sigara ve alkolde ÖTV tutarı yasa gereği her altı ayda bir Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kadar artırılıyor. Yılın ilk 5 ayında ÜFE yüzde 12,92 oldu. Yarın açıklanacak haziran enflasyonu ile 6 aylık ÜFE'nin yüzde 15'e çıkması bekleniyor. Habertürk'te yer alan habere göre, bu durumda sigarada ÖTV oranı da yüzde 15 artacak. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vergi güncellemesini ortadan kaldırma veya azaltma yetkisi bulunuyor.

PAKET BAŞINA 8-10 TL ZAM

Sigarada ÖTV oranının yüzde 15 oranında artmasıyla paket başına 8-10 TL bir zam gelecek. Böylece en çok tüketilen 3 sigara grubunda en ucuz sigara 70 TL'den 80 TL'ye çıkacak.

Sigaradaki vergi sisteminin detayları şöyle:

Sigaranın ÖTV'si nispi yani oransal olarak yüzde 50 düzeyinde. Bu vergiye bir asgari maktu ve bir de maktu vergi eşlik ediyor. Asgari maktu çok önemli çünkü bu tutarın altına inilemiyor. Sigaradan alınacak en düşük ÖTV bu tutar kadar olacak. Bu oran şu anda 1.8313 lira. Her bir sigara dalından alınan vergi bu. 20 sigaralık bir pakette 36,62 liraya denk geliyor şu anda. İşte bu tutar yüzde 15 artarsa karşımıza çıkacak rakam 42,11 lira olacak.

Asgari maktu tutar sigara fiyatının yüzde 50'sinin altına inemiyor. Yani 42,11 liralık asgari maktu vergi sigara fiyatının yüzde 50'si olacak en az. Bu rakam da 84,22 lira.

Maktu vergi ise 10.50 liradan 12,07 liraya yükselecek. Asgari maktu ve maktu vergiyi toplarsak toplam ÖTV 47,12 liradan 54,12 liraya yükselecek. Bir de artan tutarın KDV'si var. Böylece toplam vergi KDV ile birlikte en az 64,94 lira olacak.