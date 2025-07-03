Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Çeşme otoyolu açıldı mı, ne zaman açılacak?

Çeşme otoyolu açıldı mı, ne zaman açılacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Orman Yangını, Ulaşım, İzmir, Çeşme, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir Çeşme'de çıkan yangın nedeniyle Çeşme-İzmir yolu dün akşam saatlerinde trafiğe kapatılmıştı. Gece boyu devam eden yangına sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İzmir-Çeşme yolunu kullanacak vatandaşlar Çeşme otoyolu açıldı mı merak ediliyor.

2 Temmuz öğle saatlerinde İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Çeşme'de çıkan orman yangını nedeniyle Çeşme-İzmir Karayolu trafiğe kapatılmıştı. Peki Çeşme otoyolu açıldı mı, ne zaman açılacak merak edildi. 

ÇEŞME OTOYOLU AÇILDI MI?

Çeşme otoyolunun açıldığına dair resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı. Çeşme'de yangın devam ederken bir yangın da Ödemiş'te çıktı. Alevler, yerleşim yerlerine yaklaşırken Ödemiş'te kırsalda bulunan 3 mahalle tahliye edildi. 

Çeşme otoyolu açıldı mı, ne zaman açılacak? - 1. Resim

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının yerleşim yerlerini doğrudan tehdit etmediğini ifade ederek rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlerin kontrol altına alınması için olağanüstü çaba gösterildiğini açıkladı. 

Çeşme otoyolu açıldı mı, ne zaman açılacak? - 2. Resim

ÇEŞME-İZMİR YOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

Çeşme-İzmir Karayolu'nun ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Çeşme'de gece boyu devam eden yangınlara sabah saatleriyle müdahale yeniden başladı. Yangının tamamen kontrol atlına alınmasının ardından Çeşme-İzmir yolunun açılması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Güngören’de yıkım şoku! Banyosu açıkta kalan dairede ünlü oyuncunun yaşadığı ortaya çıktı...Hicran Kaya'nın sağlık durumu nasıl? Düşen uçağın enkazından sağ çıkarıldı, Erzurum'a kaldırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mehmet Demirci kimdir, öldü mü? Rize'ye giderken düşen uçağın pilotuydu - HaberlerMehmet Demirci kimdir, öldü mü? Rize'ye giderken düşen uçağın pilotuyduHaziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Kira zammı, bedelli askerlik, memur maaşı ve emekli maaş zammı şekilleniyor - HaberlerHaziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Kira zammı, bedelli askerlik, memur maaşı ve emekli maaş zammı şekilleniyorSigaraya zam mı geldi? Rakamlar belli oldu, işte güncel sigara fiyatları - HaberlerSigaraya zam mı geldi? Rakamlar belli oldu, işte güncel sigara fiyatlarıBenzin, motorin ve LPG'ye zam ne zaman gelecek? 3 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor - HaberlerBenzin, motorin ve LPG'ye zam ne zaman gelecek? 3 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyorSakarya'da metrobüs durakları nerede? 13 istasyonlu metrobüs hattı hizmete girdi - HaberlerSakarya'da metrobüs durakları nerede? 13 istasyonlu metrobüs hattı hizmete girdi3 Temmuz Perşembe Az önce deprem nerede oldu son dakika? İstanbul, Ankara, İzmir il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi - Haberler3 Temmuz Perşembe Az önce deprem nerede oldu son dakika? İstanbul, Ankara, İzmir il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Sonraki Haber Yükleniyor...