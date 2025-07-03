İzmir Çeşme'de çıkan yangın nedeniyle Çeşme-İzmir yolu dün akşam saatlerinde trafiğe kapatılmıştı. Gece boyu devam eden yangına sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İzmir-Çeşme yolunu kullanacak vatandaşlar Çeşme otoyolu açıldı mı merak ediliyor.

2 Temmuz öğle saatlerinde İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Çeşme'de çıkan orman yangını nedeniyle Çeşme-İzmir Karayolu trafiğe kapatılmıştı. Peki Çeşme otoyolu açıldı mı, ne zaman açılacak merak edildi.

ÇEŞME OTOYOLU AÇILDI MI?

Çeşme otoyolunun açıldığına dair resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı. Çeşme'de yangın devam ederken bir yangın da Ödemiş'te çıktı. Alevler, yerleşim yerlerine yaklaşırken Ödemiş'te kırsalda bulunan 3 mahalle tahliye edildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının yerleşim yerlerini doğrudan tehdit etmediğini ifade ederek rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlerin kontrol altına alınması için olağanüstü çaba gösterildiğini açıkladı.

ÇEŞME-İZMİR YOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

Çeşme-İzmir Karayolu'nun ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Çeşme'de gece boyu devam eden yangınlara sabah saatleriyle müdahale yeniden başladı. Yangının tamamen kontrol atlına alınmasının ardından Çeşme-İzmir yolunun açılması bekleniyor.