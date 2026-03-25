Enpara, İstanbulkart kullanıcılarına yönelik yeni bir kredi kampanyasını duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında İstanbulkart sahiplerine özel olarak 70 bin TL’ye kadar %0 faizli ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.

Kampanyada, kullanıcılar en fazla 70 bin TL tutarında krediden faydalanabilecek. Kredinin vade süresi ise 6 ay olarak belirlenirken, başvuru sürecinde herhangi bir dosya masrafı ya da tahsis ücreti alınmıyor. Ancak kredi kapsamında hayat sigortası uygulaması bulunuyor.

Enpara’dan yeni faizsiz kredi kampanyası! İstanbulkartlılara 70 bin TL fırsat

Söz konusu fırsattan yararlanmak isteyenlerin, kampanyaya özel başvuru linki üzerinden işlem yapması gerekiyor. Farklı kanallar üzerinden yapılan başvurular kampanya kapsamına dahil edilmiyor. Ayrıca her kullanıcı kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabiliyor.

KAMPANYA SÜRESİ PAYLAŞILDI

Kampanya, 3 Kasım 2025 ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Başvuru sürecinde yapılacak kredi değerlendirmesi sonucunda, kullanılabilecek kredi tutarı ve vade bilgisi Enpara tarafından belirlenerek kullanıcıya bildirilecek.

Yetkililer, kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı sonlandırma hakkının saklı olduğunu belirtirken, kullanıcıların detaylı bilgi için Enpara çözüm merkezine başvurabileceği ifade edildi.

