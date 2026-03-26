Türkiye çay sektörünün bilinen isimlerinden Doğuş Çay'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karakan hayatını kaybetti. Peki, Doğuş Çay'ın kurucusu Süleyman Karakan kimdir?

Doğuş Çay'ın kurucusu Süleyman Karakan, 01.01.1955 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Eğitimini ortaokulda bıraktı, Rize ‘de babasının toptancı dükkanında çalışmaya başlayarak o dönemde ticaret hayatına atıldı. Uzun yıllar babasının yanında çalışan Süleyman KARAKAN 1985 yılında erkek kardeşi Cemal Alpaslan KARAKAN ile birlikte Doğu Çay İşletmesi San. ve Tic. A.Ş'yi kurmuş ticaret hayatına büyük bir adım attı.

Doğuş Çay Türkiye’ye Çay sektörü olarak giriş yapmış olmasına rağmen çayın yanında Doğuş Şeker,doğuş salça gibi gıda maddelerinin üretimini yaptı. Türkiye’nin en büyük 500 şirketi sıralamasında 245.Sırada olan Doğuş çay; 2013 yılında Kraft gıdanın %100 hissesini satın alarak Patos, Cipso ve Çerezos markalarını bünyesine alarak Aksaray ili organize sanayi bölgesinde CİPS fabrikası kurup Ekonomiye büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Satın alma sonrasında cips üretimi Doğuş Yiyecek ve İçecek adı ile devam ediyor. Doğuş Yiyecek ve Gıda Türkiye’nin en büyük 1000 şirketi sıralamasında 627.sırada yer almaktadır.

Süleyman KARAKAN Doğuş Çay olarak birçok (onkoloji hastanesi-okul)alanda yardımlarda bulunmuştur. Doğuş Çay Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karakan evli ve 3 çocuk babasıdır.



