Apple’ın yeni iOS güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren emoji yeniliği gündemde. Yeni sürümle birlikte klavyeye eklenen emojiler arasında sosyal medyada “kanım dondu” olarak yorumlanan emoji yer alıyor.

Apple, iPhone kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik güncellemelerine bir yenisini daha ekledi. Son iOS sürümüyle birlikte emoji klavyesine eklenen yeni semboller, özellikle sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar yeni emojilerin anlamlarını ve nasıl kullanılacağını araştırmaya başladı.

YENİ EMOJİLER NELER?

Apple’ın iOS 26.4 güncellemesi kapsamında toplamda 8 yeni emoji kullanıcıların beğenisine sunuldu. Emojiler arasında trombon, hazine sandığı, orka, bale dansçıları ve heyelan gibi farklı kategorilerde semboller yer alıyor. Ayrıca “kavga bulutu” ve tüylü goril gibi daha eğlenceli ve popüler kültüre hitap eden emojiler de dikkat çekiyor.

Yeni emojiler yalnızca nesne ya da doğa temalarıyla sınırlı kalmıyor; duygusal ifadeleri yansıtan simgeler de bu güncellemeyle birlikte genişletildi. Özellikle “şok olmuş yüz” olarak adlandırılan emoji, sosyal medyada kullanıcılar tarafından “kanım dondu”, “şok oldum” gibi duyguları anlatmak için kullanılmaya başlandı.

“KANIM DONDU” EMOJİSİ NEDİR?

Yeni eklenen yüz ifadesi emojisi, teknik olarak “distorted face” yani çarpık/bozulmuş yüz olarak tanımlanıyor. Bu emoji; şok, panik, şaşkınlık ve yoğun stres gibi karmaşık duyguları aynı anda ifade edebilir. Kullanıcılar ise bu ifadeyi günlük dilde daha çok “kanım dondu” hissini anlatmak için kullanıyor.

Bazı kullanıcılar bu ifadeyi mizahi içeriklerde kullanırken, bazıları ise gerçekten şaşkınlıkla durumları anlatmak için tercih ediyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER iOS 26.4 güncellemesiyle gelecek yeni emojiler ilk kez görüntülendi

