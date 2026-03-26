Türkiye’de 5G teknolojisine geçiş sürecinin hız kazanmasıyla birlikte, kullanıcıların en çok araştırdığı konuların başında 5G uyumlu telefon modelleri geliyor. Özellikle iPhone 11, 12 ve 13 serilerinin 5G desteği sunup sunmadığı merak edilirken, 5G'den yararlanmak isteyenler cihaz uyumluluğunu sorguluyor.

Mobil iletişimde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak 5G teknolojisi için geri sayım sürüyor. Yüksek hız, düşük gecikme ve geniş bağlantı kapasitesi sunan bu teknolojiye geçişte en kritik unsurların başında ise kullanılan cihazların uyumluluğu geliyor. Bu noktada iPhone kullanıcıları başta olmak üzere milyonlarca kişi, hangi modellerin 5G desteklediğini araştırıyor.

İPHONE 13, 12 VE 11 5G DESTEKLİYOR MU?

Apple, 5G teknolojisini ilk kez iPhone 12 serisi ile birlikte kullanıcılarına sundu. Bu nedenle iPhone 12 ve sonrasında piyasaya sürülen tüm modeller, 5G desteği ile donatılmış durumda. iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin tamamı 5G uyumlu olarak çalışıyor. Aynı şekilde iPhone 13 serisi de gelişmiş 5G performansı ile kullanıcıların yüksek hızlı internet deneyiminden faydalanmasını sağlıyor.

Öte yandan iPhone 11 serisi, donanımsal olarak 5G desteğine sahip değil. Bu model yalnızca 4.5G (LTE) teknolojisini destekliyor ve 5G şebekelerine bağlanamıyor. Dolayısıyla 5G teknolojisinden yararlanmak isteyen kullanıcıların, en az iPhone 12 ve üzeri bir modele sahip olması gerekiyor. Apple’ın sonraki yıllarda çıkardığı iPhone 14, 15 ve 16 serilerinde ise 5G desteği standart hale gelmiş durumda.

HANGİ TELEFON MODELLERİ 5G DESTEKLİYOR?

5G destekli telefonlar yalnızca Apple ile sınırlı değil. Android ekosisteminde de birçok marka, son yıllarda ürettiği cihazlarda 5G teknolojisini standart hale getirdi. Özellikle Samsung’un Galaxy S21, S22, S23, S24 ve yeni nesil S25 serisi modelleri, güçlü 5G performansı sunuyor. Katlanabilir telefonlar arasında yer alan Galaxy Z Fold ve Z Flip serileri de 5G destekli cihazlar arasında bulunuyor.

Orta segmentte ise model adında “5G” ibaresi bulunan birçok cihaz dikkat çekiyor. Xiaomi, Redmi ve POCO markalarının son yıllarda çıkardığı modellerin büyük bölümü 5G uyumlu olarak piyasaya sunuldu. Bunun yanı sıra Oppo, Vivo, Honor ve Realme gibi üreticiler de özellikle son 2-3 yılda piyasaya sürdükleri cihazlarda 5G desteğini yaygınlaştırdı. Bu durum, kullanıcıların farklı bütçelere uygun 5G destekli telefonlara erişimini kolaylaştırıyor.

