ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna erişim sorunu yaşandığı bildiriliyor. Özellikle "yeniden dene" uyarısının yaygınlaşması, platformda teknik bir sorun olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Bugün (26 Mart) "X" (Twitter) uygulamasını açanlar zaman zaman aksaklıklar yaşandığını bildiriyor. Hem mobil uygulamada hem de web sitesinde görülen kesintilerin ardından raporlar artıyor.

Sosyal medya platformu X’i açan kullanıcıların karşısına “X’e Hoş Geldin!” mesajı içeren bir yönlendirme ekranı çıkıyor. Platform, bu ekranda kullanıcılara “Dünyada olup bitenleri görmek için en iyi yer burası” ifadeleriyle hitap ederken, hemen ardından takip edilecek kişi ve konuların seçilmesini öneriyor.

Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? Giriş ve akış hatası dikkat çekiyor

X'TEKİ ERİŞİM SORUNU KÜRESEL Mİ BÖLGESEL Mİ?

Dünya genelinde internet siteleri, uygulamalar ve dijital servislerde yaşanan erişim sorunlarını kullanıcı bildirimlerine göre grafiklerle izleyen Downdetector, X’te yaşanan erişim problemini de raporladı. Paylaşılan verilere göre çok sayıda kullanıcı platforma girişte ve içerik yüklemede sorun yaşadığını bildiriyor.

Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? Giriş ve akış hatası dikkat çekiyor

