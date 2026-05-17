ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görsel, Washington-Tahran hattındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. İran bayraklı savaş gemilerinin yer aldığı paylaşımda kullanılan "Bu, fırtına öncesi sessizlikti" ifadesi dikkat çekti.

ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Trump'ın sosyal medya hesabında yayımlanan yapay zeka destekli görselde, fırtınalı bir denizde ilerleyen İran bayraklı savaş gemileri ve ön planda Trump'ın silueti yer aldı.

Paylaşımda kullanılan "Bu, fırtına öncesi sessizlikti" mesajı ise kısa sürede gündem oldu.

Trump'tan dikkat çeken paylaşım! 'Tehdit' niteliğindeki görsel gündem oldu

ABD basınında son günlerde İran'a yönelik olası askeri operasyonların yeniden değerlendirildiğine ilişkin iddialar gündeme gelirken, Trump'ın paylaşımı yeni bir gerilim mesajı olarak yorumlandı.

Öte yandan Donald Trump, sosyal medya hesabından başka bir paylaşımda daha bulundu. Joe Biden ile kendisinin Çin ziyaretini kıyaslayan Trump, iki görseli peş peşe sıralayarak aradaki farkı takipçilerine gösterdi.

