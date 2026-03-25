U18 Milli Takımı’nın son karşılaşmasında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu Thierry Karadeniz, attığı gollerle kısa sürede gündeme oturdu. Futbolseverler genç oyuncunun kariyerine ve hayatına dair detayları araştırıyor. Peki, Thierry Karadeniz kimdir, aslen nereli, hangi takımda oynuyor?

Avrupa Şampiyonası B Ligi kapsamında oynanan karşılaşmada ortaya koyduğu etkili performansla öne çıkan Thierry Karadeniz, milli formayla ilk maçında attığı gollerle adından söz ettirdi.

Thierry Karadeniz kimdir?

Thierry Darnel Karadeniz, 22 Haziran 2008 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. Henüz 17 yaşında olan genç oyuncu, futbol kariyerine Almanya’da başladı ve altyapı eğitimini burada aldı. Hücum hattında görev yapan Karadeniz, özellikle sürati ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

U18 Milli Takımı ile çıktığı ilk resmi maçta sergilediği performans, onun potansiyelini gözler önüne serdi. Cebelitarık karşısında 7-0 kazanılan mücadelede 7 dakika içinde attığı 2 golle ön plana çıkan genç oyuncu, Türk futbolunun gelecek vadeden yetenekleri arasında gösterilmeye başlandı.

THİERRY KARADENİZ ASLEN NERELİ?

Thierry Karadeniz, Almanya doğumludur. Afrikalı bir anne ve Türk asıllı bir babanın oğlu olan genç futbolcu, farklı kültürlerin etkisiyle yetişti.

Aslen Türk kökenli olan Karadeniz, milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanarak U18'de ay-yıldızlı formayı giymeye başladı.

HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Thierry Karadeniz, kariyerini Almanya’nın köklü kulüplerinden 1. FC Köln altyapısında sürdürüyor. Genç oyuncu, kulübün U19 takımında forma giyiyor.

Asıl mevkisi sol kanat olan Karadeniz, sağ kanatta ve hücum hattının farklı bölgelerinde de görev alabiliyor. Geçtiğimiz sezon U17 takımında 5 gol kaydeden genç futbolcu, bu sezon U19 seviyesinde de forma şansı buldu.

