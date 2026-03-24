U18 Millî Takımı'nın Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur ilk maçında Cebelitarık'ı 7 golle geçtiği karşılaşmada ilk kez milli formayı giyen 17 yaşındaki hücum oyuncusu Thierry Darnel Karadeniz, 7 dakikada 2 gole imza atarak galibiyette büyük pay sahibi oldu.

İLK MAÇINDA DUBLE YAPTI

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln’ün altyapısında forma giyen Thierry Karadeniz, milli formayla çıktığı ilk maçında iki kez ağları havalandırmayı başardı.

GELECEK VADEDEN GENÇLERDEN

Müsabakanın ilk devresinde 33 ve 40. dakikalarda sahneye çıkarak 7 dakikada 2 gol birden atan Thierry Karadeniz, Türk futbolunun gelecek vadeden genç oyuncuları arasında olduğunu gösterdi.

ŞİMDİDEN BÜYÜK KULÜPLERİN RADARINDA

22 Haziran 2008’de Almanya’da Afrikalı bir anne ve Türk asıllı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen 17 yaşındaki hücum oyuncusu, şimdiden Türk kulüplerinin radarına girmiş durumda.

THİERRY KARADENİZ KİMDİR?

Thierry Darnel Karadeniz, 22 Haziran 2008’de Almanya’da doğmuş genç bir futbolcudur. Afrikalı bir anne ve Türk asıllı bir babanın oğlu olan Karadeniz, futbol eğitimini Almanya’da almıştır.

Kariyerini Almanya Bundesliga ekiplerinden 1. FC Köln altyapısında sürdüren Karadeniz, kulübün U19 takımında forma giymektedir.

Asıl mevkisi sol kanat olan Thierry Karadeniz, sağ kanat ve hücum hattının farklı bölgelerinde de görev alabilmektedir. Geçtiğimiz sezon U17 takımında 5 gol atan genç oyuncu, bu sezon U19 seviyesinde 19 maçta görev alıp 2 gol kaydetmiştir.

Altyapı performansı ve gelişimiyle dikkat çeken Karadeniz, hem kulüp düzeyinde hem de milli takım seviyesinde gösterdiği performansla gelecek vadeden isimler arasında gösterilmektedir.

