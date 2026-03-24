U18 Millî Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur ilk maçında konuk ettiği Cebelitarık'ı 7-0 mağlup etti.

U18 Millî Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur ilk maçında Antalya'da Cebelitarık ile karşılaştı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi U18 Millî Takımı 7-0'lık skorla kazandı.

Millilere galibiyeti getiren golleri 33 ve 40. dakikalarda Thierry Karadeniz, 54. dakikada Yusuf Karademir, 56 ve 80. dakikada Hasan Ege Akdoğan, 77. dakikada Tuna Demir ve 89. dakikada Boran Eligüzel kaydetti.

Konuk Cebelitarık'ta Theo Montovio, 61. dakikada doğrudan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

U18 Millî Takımımızın UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Arda Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Efe Yiğit Üstün (Samsunspor A.Ş.), Batuhan Eroğlu (Hesap.com Antalyaspor)

Defans: Vatan Oğuz Özcan (Norwich City FC), Mete Torun (Karlsruher SC), Boran Eligüzel (Fenerbahçe A.Ş.), Samet Acar (1.FC Kaiserslautern), Yusuf Dağhan Kahraman (Galatasaray A.Ş.), Mustafa Azem Yortaç (Beşiktaş A.Ş.), Emre Can Duran (PSV Eindhoven)

Orta Saha: Mustafa Serhan Kök (Fenerbahçe A.Ş.), Enes Çalışkan (Bursaspor), Hasan Talha Ayyıldız (AFC Ajax), Burak Kır (Bayer 04 Leverkusen), Muhammet Talha Akyüz (Samsunspor A.Ş.), Thierry Darnel Karadeniz (1.FC Köln), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor A.Ş.), Yusuf Can Karademir (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Tuna Baran Demir (Beşiktaş A.Ş.), Ozan Demirbağ (Erciyes 38 FSK), Hasan Ege Akdoğan (Ankara Demirspor)

Teknik Direktör: Veli Kavlak

Haberle İlgili Daha Fazlası