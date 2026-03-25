Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri başladı! "2026-MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI TERCİH İŞLEMLERİ DUYURUSU" ile sürecin ayrıntılarına yer verildi. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecinin başladığını duyurdu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) sonuçları kısa bir süre önce açıklanmış, adaylar tercih takvimini araştırmaya başlamıştı. Yapılan açıklamaya göre, MSÜ tercihleri, 25 Mart - 24 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri başladı! Personeltemin MSB tercih ekranı açıldı

MSÜ TERCİH DUYURUSU

"Geleceğin Türk Silahlı Kuvvetlerinde yer almak isteyen gençler, Milli Savunma Üniversitesi tercihleri başladı!

Tercih işlemlerinizi 25 Mart - 24 Nisan 2026 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapabilirsiniz." denildi.

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal),

- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık),

- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Hava İstihkâm

- Hava Piyade

- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO) tercihi yapabilecektir.

Hava İstihkam ve Hava Piyade sınıfı Hv.K.K.lığı namına KHO'da eğitim görecektir. Hava Harp Okulu, Hava-İstihkam ve Hava-Piyade sınıfı tercihleri, adaylardan ayrı birer tercih olarak alınacak olup biri diğerinin ön koşulu değildir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik K.lığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO), (Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecek.

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2026-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağrılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken beyan ettikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.

