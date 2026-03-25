2025-2026 AUZEF Bahar Dönemi vize sınav tarihleri açıklandı! Bahar dönemi ilk sınavlar ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri bahar dönemi sınav takvimini merak ediyor. Yayımlanan takvime göre, bahar döneminin ilk sınavları nisan ayında gerçekleştirilecek. Peki, 2025-2026 AUZEF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin gündeminde bahar dönemi sınavları var. Güz dönemini geride bırakan öğrenciler, yeni dönemin sınav takvimini merak ediyor. Öğrenciler, bahar döneminde vize, bitirme ve bütünleme olmak üzere üç sınava katılım sağlayacak.
AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF Bahar Dönemi vize (ara sınav) sınavları 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde uygulanacak.
SINAV MERKEZİ TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI
25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavı (vize) sınav merkezi tercih işlemleri 23 Mart itibariyle başladı. Sınav merkezi tercih işlemleri 31 Mart 2026 Salı saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ya da AUZEF Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
BİTİRME VE BÜTÜNLEME SINAVLARI TAKVİMİ
Ara Sınav (Vize) : 25 - 26 Nisan 2026
Bitirme Sınavı (Final) : 06 - 07 Haziran 2026
Bütünleme Sınavı (Telafi) : 11 - 12 Temmuz 2026