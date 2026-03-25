Romanya'nın Petrolul Ploiești takımı, yollarını ayırdığı Eugen Neagoe'nin yerine eski teknik direktörü Mehmet Topal'ı getiriyor.

BİR KEZ DAHA ANLAŞTI

Rumen basınından ProSport'un haberine göre; Teknik Direktör Mehmet Topal, daha önce iki kez görev yaptığı Romanya'nın Petrolul Ploiești takımıyla yeniden anlaştı. Topal'ın 26 Mart Perşembe günü akşam oynanacak olan Türkiye - Romanya maçını izleyeceği ve ertesi gün Romanya'ya gideceği belirtildi.

Mehmet Topal

CUMA GÜNÜ İLK İDMANA ÇIKACAK

Haber detayında, daha önce iki dönem Petrolul Ploiești'yi çalıştıran 40 yaşındaki teknik adamın, takımın hazırlıklarından sorumlu olan fiziksel antrenör Laurentiu Marinescu ve yardımcı antrenör Catalin Grigore ile konuşarak bazı talimatlar verdiği, cuma sabahı ise ilk antrenmanına çıkacağı kaydedildi. Bu arada Mehmet Topal'ın Türkiye'den iki yardımcı antrenörle birlikte Petrolul'e geleceği ifade edildi.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ GÖREV YAPTI

Rumen takımında üçüncü dönemine başlayacak olan Topal, daha önce 1 Temmuz 2021 - 25 Aralık 2024 ve 18 Mart 2025 - 23 Mayıs 2025 tarihleri arasında Petrolul Ploiești'yi çalıştırmıştı.

