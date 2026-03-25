2026 Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya, deplasmanda Türkiye ile karşılaşacak. Sonucu merakla beklenen mücadele öncesi İngiliz basınına röportaj veren teknik direktör Mircea Lucescu, sağlık sorunları ve Dünya Kupası hayali hakkında konuştu. .

A Milli Futbol Takımı'nın, Tüpraş Stadyumu'nda Romanya'yı ağırlayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçı 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Sağlık sorunları bulunan rakip teknik direktör Mircea Lucescu, kritik karşılaşma öncesi Romanya Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ı Süper Lig şampiyonu yapan Mircea Lucescu, 2017-2019 arasında Türk Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı.

ÇÖZÜM BULAMADILAR

Aralık 2025'ten bu yana 3 defa hastanede tedavi gören, Bükreş'te taburcu edildikten sonra Belçika'da 2 ayrı sağlık kontrolünden geçen 80 yaşındaki çalıştırıcı, görevine devam edip edemeyeceği tartışmalarının yaşandığı dönemde, federasyon yetkililerinin duruma çözüm bulamadığını vurguladı.

"BAŞKA BİR SEÇENEK OLSAYDI AYRILIRDIM"

The Guardian'a çarpıcı açıklamalarda bulunan Lucescu, "Doktorlar bana antrenörlüğe devam edebileceğimi söylediklerinde, Romanya için yapmam gerekenlere odaklandım. Federasyonla konuştum ve bana durum için bir çözüm bulamadıklarını söylediler. En iyi durumda değilim, bu yüzden başka bir seçenek olsaydı ayrılırdım. Ama ısrar ediyorum; korkak gibi ayrılamam. Elemeleri geçme şansımıza inanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası