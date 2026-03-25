A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde oynanacak Romanya maçı öncesi kameraların karşısına geçti. Hem topa sahipken hem de değilken ne yapılması gerektiğini bilen bir takım olduklarını vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Aklımızda mağlubiyet yok çünkü hedefimiz belli" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Türkiye, 26 Mart Perşembe günü saat 20.00’de Beşiktaş Park’ta Romanya ile karşılaşacak. Müsabaka öncesinde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Vincenzo Montella

"TEK MAÇ OLDUĞU İÇİN FİNAL"

Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya çok saygı duyduğunu belirten Montella, "Kendisini tekrar görmek beni çok mutlu ediyor. En çok kupa kazanan hocaların arasında 3'üncü sırada. Kendisine olan saygımız ve sevgimiz çok büyük. Güzel de bir ilişkimiz var. Ülkemiz için çok önemli bir maç. Uzun yıllar oldu, bu kupaya hasret devam ediyor. Hasreti sonlandırmak istiyoruz. Yarın sahada ne yapmasını bilen bir takım olacak. Kendi futbolumuzu yansıtmak istiyoruz. Tek maç olduğu için final olarak geçer. Bu maçlarda zor anlar yaşadığınızda o birlikteliği göstermeniz gerekiyor. İstediğimiz sonucu almak istiyoruz. Her şey olabilir. Her skora da açık. Futbol güzelliği de buradan geliyor. Burada inanılmaz mutluyum. Federasyonumuzla futbolcularımızla ülkemizle burada olmaktan gurur duyuyorum. Mağlubiyetlerden sonra daha iyi motivasyon verebildiğimi de biliyorum. Aklımızda mağlubiyet yok çünkü hedefimiz belli" şeklinde konuştu.

Mircea Lucescu

"BENİM İÇİN DE ARTI MOTİVASYON OLUYOR"

Lucescu'nun dünya futbolunda bilenen bir teknik direktör olduğunu söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Kazandığı kupalar da bunu gösteriyor. Saygı duyulan hocalardan biri. Bu tarz maçlar, böyle hocalara karşı olduğunda da benim için artı motivasyon oluyor. Her şekilde hazırlığımız da var" şeklinde konuştu.

"2 YILDIR ÖNEMLİ İLKLERE İMZA ATTIK"

Oyuncularıyla beraber iyi bir temel oluşturduklarını aktaran Montella, "Binaları inşa etmeden önce temelin sağlam atılması gerekiyor. Biz bu temeli son 2 yıldır iyi bir futbolla beraber inşa ettiğimizi düşünüyorum. 2 yıldır önemli ilklere imza attık. Avrupa Şampiyonası’na ilk defa lider olarak katıldık. Biz geldiğimizde UEFA sıralamasında 46’ncıydık. Şu anda konum belli. Temelin sağlam olduğuna inanıyorum. Avrupa Şampiyonası’nda da iyi bir performans gösterdiğimize inanıyorum. Sonrasında UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselme başarısı gösterdik. Bunların hepsinin sağlam bir temel olduğunu düşünüyorum. Adım adım ilerleyerek, en iyisini yapmaya devam ederek o standardı yakalamak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"OYUNCULAR HER TÜRLÜ BASKIYI KALDIRABİLECEK KAPASİTEDE"

Oyunculara baskı yüklememek gerektiğini belirten 51 yaşındaki teknik direktör, "Bu hasretin sonuna doğru gelmeye çalışıyoruz. Futbolcularımızın hazırlanırken baskı altına almaya gerek ok. En iyi performansı verecek şekilde hazırlanıyoruz. Onlar da sahaya çıktıklarında yapılması gereken şeylerin hepsini ortaya koyuyorlar. Oyuncularımıza baskı yüklemeye gerek yok. Bizim oyuncularımız her türlü baskıyı kaldırabilecek kapasitede. Yarın da inşallah çok iyi bir sonuç alacağız. Bu hasretin içinde biz de bulunduğumuz için üzüntü havası oluşabiliyor insanlar. Bu, şu andaki futbolcularımızla alakalı olan bir hasret değil. O yüzden onların da gönüllerinin her koşulda rahat olması gerekiyor" sözlerini sarf etti.

KADRO SEÇİMİ

Ekip olarak birçok maçı stadyumda takip ettiklerini de söyleyen Montella, "Bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. 30 kişi çağırdık. Bazılarının fiziksel durumunun belirsizliği vardı. Onları da görebilmek benim için önemliydi. 30 kişilik kadroda bugüne kadar katkı sağlamış futbolcuları bulunduruyoruz. Onlarla birlikte devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Takım'ın yıldızlarından Kenan Yıldız, Juventus forması giyiyor.

"NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Romanya karşısında sahada ne yapması gerektiğini bilen bir takım olacağını aktaran Montella, "Yeteneklerimizi biliyoruz. En iyi şekilde performans verecek şekilde hazırlıyoruz. Hem topa sahipken hem de değilken ne yapmamız gerektiğini bilen bir takım olacak. Her maçta rakibi domine edebilmek için yapıyoruz. Bazı maçlarda zor anlar olur. O anlarda rakibin gücünün bilincinde hareket etmek gerekiyor her zaman yaptığımız gibi. Yarın en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek için sahada olacağız" dedi.

"İŞİMİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğine dikkat çeken İtalyan teknik adam, "Bunu futboldan bağımsız şekilde söylüyorum. Değer verildiğini hissediyorum ve bu beni mutlu diyor. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Çünkü hepimizi temsil ediyorum. Ben bu kampta, futbola bakış açıma göre en iyilerini çağırdığımı düşünüyorum. Dört ayda bir futbolcu listesi oluşturduğunuzda, yeni futbolcuları eklemek kolay değildir. Çünkü yeni gelecek futbolcunun da bazı standartları aşmış olması gerekiyor. Bunu son dönemlerde görmedim. Bazı oyuncularımız kulüplerinde daha az oynuyor. Sahaya çıktıklarında üst düzey performans gösteren bir grubumuz var. O yüzden bu şekilde bir karar aldım. En iyilerin onlar olduğuna inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

