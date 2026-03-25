Türkiye-Romanya maçının taktiksel şifrelerini analiz ettik. Dünya Kupası yolundaki rakibimiz Romanya’nın kilidini Arda, Hakan, Orkun ve Kenan gibi kaliteli ayaklarla açabiliriz. Kalabalık savunmayla sahasına kapanacak Lucescu’nun silahı ise hızlı hücum.

Türkiye, 24 yıllık Dünya Kupası hasretini dindirmek istiyor. İlk rakip Romanya. Bir sonraki adımda karşımıza çıkacak takım ise Slovakya-Kosova maçının galibi olacak. Peki Romanya maçı öncesinde rakamlar bize ne anlatıyor? Gelin bunlara bakalım… Romanya maçı, klasik bir “biz daha iyiyiz” mantığıyla değil, verilerin fısıldadığı ince stratejilerle kazanılacak. Topa daha fazla sahip olmamız beklenen bu mücadelede, veriler Montella’nın öğrencilerini “dominasyon”, Lucescu’nun ekibini ise “fırsatçılık” tanımlıyor.

HÜCUM PLANIMIZ

Romanya savunmadan çıkarken merkezi kapatıp, bek arkalarında geniş boşluklar bırakıyor. Yediği son 10 golün 6’sı savunma arkasına atılan diyagonal paslardan geldi. Barış Alper ve Kenan Yıldız’ın yüksek hızlı koşuları, Arda Güler’in “kilit pas” hüneriyle birleştiğinde en büyük silahımız olacak. Millî takımımız topu kaybettiğinde 9,0 - 10,5 pas arasında şok presle topu geri kazanıyor. Romanya ise kendi yarı alanında 30 metreye sıkışıp beklemeyi (13,5 - 15,0 PPDA) seviyor. Rakibin oyun kurma bölgesinde %65 başarıyla pres yapabilirsek, gol beklentimiz (xG) 1,8’in üzerine çıkıyor.

Türkiye - Romanya

ROMANYA’NIN ZAAFI

Romanya’yı savunmada geçmek kolay değil. Hava toplarının %70’ini alan Radu Draguşin’i kenar ortalarıyla geçmek zor. Merkezi, Arda Güler ve Orkun Kökçü’nün verkaçlarıyla delmemiz gerekecek. Ancak deplasmanlarda kalesini gole kapatmakta zorlanan Romanya, elemelerde yediği gollerin %65’ini son 30 dakikada ağlarında gördü. Skoru koruma içgüdüsüyle çok derine gömülmeleri ve kâğıt üzerinde güçlü rakiplere karşı yaşadıkları “korku” faktörü, onları basit hatalara zorluyor.

Barış, Arda, Abdülkerim, Merih

LUCESCU’NUN SİLAHLARI

A Millî Takımımız için tehlikenin adı; Dennis Man ve Andrei Ratiu. Romanya’nın en büyük tehdidi sağ kanattan geliyor. İçe kateden PSV’nin kanat oyuncusu Dennis Man ve bindirme yapan bek Ratiu, savunmamızın dengesini bozabilir. Ferdi Kadıoğlu’nun bu ikiliyle eşleşmesi maçın dengesini belirleyecek. Romanya’nın bir diğer kozu duran toplar. Ceza sahası çevresinde maç başına 8’den fazla faul yaparsak, Romanya’nın gol bulma ihtimali %22 artıyor. O yüzden faul konularında dikkatli olmamız şart.

Romanya Milli Takımı

YUMUŞAK KARINLAR

Türkiye’nin zaafı ise geçiş savunması. Hücumda çoğaldığımızda, stoperlerimiz devasa alanlarda rakip kanatlarla birebir kalabiliyor. Özellikle savunmanın göbeğinde sürekli oynayan Merih Demiral’ın sakatlığının bulunması bu anlamda işimizi zorlaştırıyor. Muhtemelen hata yapmaya çok müsait olan Samet Akaydin’in Abdülkerim ile birlikte oynaması bu anlamda bizi biraz zorlayabilir. Arda, Kenan ve Hakan ile pozisyon tezgâhlarken, kaptırılan toplarda yaşanan “negatif geçiş” zafiyetimiz ve muhtemel bir erken golde yaşanabilen duygusal kırılganlığımız en büyük handikabımız.

A Milli Takım

GOLÜ ERKEN BULURSAK...

Türkiye, taraftar baskısıyla ilk yarım saatte rakip ceza sahasına maç başı ortalama 15-20 defa giriş yapıyor. Bu baskıyla erken bir gol bulursak, Romanya’nın deplasman kırılganlığı devreye girer ve rakip dağılır. Ancak gol gecikir ve maç 60. dakikaya 0-0 girerse; bizim geçiş savunması zaafımız ile onların kontratak tehdidi arasında son derece tehlikeli bir “yazı tura” oyunu başlar. Bu noktada Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Arda Güler’in bireysel şutları kilidi açacak anahtarlar olacaktır.

