A Milli Takım'ın 10 numarası Arda Güler, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile Beşiktaş Park'ta oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Son olarak 2002'de katıldığı turnuvayı 3'üncü tamamlayan Türkiye, 24 yıllık hasrete son vermek isterken; genç yıldız, "O tarihte dünyada bile değildim. Tek hayalimiz Dünya Kupası" dedi.

Vincenzo Montella yönetimindeki Türk Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı konuk edecek. 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak maç öncesi Arda Güler, basın toplantısında kameraların karşısına geçti.

İspanyol devi Real Madrid'de oynayan yıldız, "Romanya'nın güçlü bir ekibi var. Hocaları da Türkiye'de önceden çalıştı. Efsane oyuncuları var. İki ülke için de önemli bir maç olacak. Tek hedefimiz Dünya Kupası, umarım halkımızı mutlu edebiliriz" dedi.

"HAGI'NİN VİDEOLARINI İZLEDİM"

"Romanya'da seni Gheorghe Hagi'ye benzetiyorlar" sözleri üzerine 21 yaşındaki futbolcu, "Hagi'ye büyük saygı duyuyorum, videolarını izledim. Çok zor bir maç olacak. Romanyalı futbolcular da kendi ülkelerini temsil edecek, Dünya Kupası'na gitmek isteyecek. Bu nedenle zor bir maç olacak" dedi.

"FAVORİ YOK"

"Futbolcuları karşılaştırırsak değer olarak öndesiniz. Maç sizin için kolay olacak mı?"

Arda Güler: Kesinlikle kolay maç olmayacak. Onlar için de hayati derecede bir maç. Favorisi olmaz. Tek maç. Ellerinden geleni yapacaklar. Kolay maç olmayacak.

"İNŞALLAH KENDİ HİKAYELERİMİZ GELECEK"

"Hislerin nasıl? Takım içinde atmosfer nasıl? Kendi hikayenizi yazacak mısınız?"



Arda Güler: İnşallah kendi hikayelerimiz gelecek. 2002'de ben dünyada bile değildim. Bu üzücü bir şey. Kendi serüvenimizi iyi devam ettirebiliriz. Tek hayalimiz Dünya Kupası'na gitmek. Çok güçlü bir jenerasyonumuz, aile gibi bir grubumuz var. Konsantreyiz, heyecanlıyız, tek hayalimiz Dünya Kupası. Dünya Kupası'ndan daha büyük motivasyon yok. Tek maç baskıyı artırıyor gibi görünebilir ama biz buna hazırız. Yarın inşallah güzel bir sonuç alacağız.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 45 maçta 4 gol attı ve 13 asist yaptı.

"BAZI GÜZEL ŞEYLER ZAMAN ALIR"

"Ne zaman Dünya futbolunda söz sahibi olacağız, Dünya Kupası'na ne zaman rahatlıkla gideceğiz?"

Arda Güler: Keşke play-off oynamadan katılsaydık ama bazı güzel şeyler zaman alır. 2 senedir istikrarlı bir gidişatımız var. Bu gidişatı sürdürürsek daha güçlü bir futbol ülkesi oluruz.

"NEREDE OYNADIĞINIZIN ÖNEMİ YOK"

"Real Madrid'de 8 numara, sağ iç ve sol iç oynadın. Milli Takım'da 10 numara oynuyorsun. Real Madrid'de sürekli forma buluyorsun. Gelişimini nasıl buluyorsun?"

Arda Güler: İyiye giden bir grafiğim var. Birçok mevkide oynuyorum. Oyunun iki yönünü daha iyi oynuyorum. Derinde beklentiler farklı, milli takımda beklentiler farklı. Her şeye ayak uydurmaya çalışıyorum. Bunlar beni geliştiriyor. Milli takımda nerede oynadığımızın önemi yok.

68 MeTREDEN GOLÜ

Real Madrid'in, Elche ile oynadığı maçta 68 metreden attığı golün sorulması üzerine milli futbolcu, "Çok özel bir gol oldu. Birkaç kere daha denemiştim ama olmamıştı, denemeye devam etmiştim. Öyle bir gol attığımda çok mutlu oldum. Böyle goller atmak tabii çok zor. İnşallah böyle goller görebiliriz" cevabını verdi.

"HERKESİ YENEBİLİRİZ"

"Dünya standartlarında çok kaliteli bir takımımız var. Galatasaraylı birçok oyuncunun yer aldığı 2002'deki milli takımda, 'Dünyadaki her takımı yenebiliriz' düşüncesi vardı. Şu anda sizde de öyle bir düşünce var mı?"



Arda Güler: Herkesi yenebiliriz. Kadro kalitesi, beraber oynama alışkanlığı var. 2002'de çok fazla Galatasaraylı oyuncu vardı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde güzel sonuçlar elde etti. Şu anda Avrupa'da oynayan çok oyuncumuz var. Beraber oynarsak her takımı yenebiliriz.

Haberle İlgili Daha Fazlası