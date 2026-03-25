Romanya Milli Takımı’nın eski golcüsü Florin Bratu, Türk Milli Takımı’nın son 20 yılın en iyi jenerasyonuna sahip olduğunu söyledi. 2003-2004 sezonunda Galatasaray'da top koşturan Bratu; Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın belirleyici futbolcular olduğunu belirtirken, Romanya'nın avantajlarından bahsetti.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Romanya Milli Takımı’nın eski futbolcusu Florin Bratu, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe akşamı oynanacak Türkiye-Romanya maçına dair açıklamalarda bulundu.

"LUCESCU, MONTELLA'YA KIYASLA ÇOK DAHA DENEYİMLİ"

Romanya’nın, Türkiye karşısındaki avantajını açıklayan Bratu, "En büyük avantaj; Mircea Lucescu'nun, Vincenzo Montela'ya kıyasla çok daha üstün deneyimi olacaktır. Saha içindeki organizasyon, topla ve topsuz oyunda disiplin ve Dünya Kupası’na gitme hırsı çok şey ifade edecek" şeklinde konuştu.

Mircea Lucescu

"TÜRKİYE SON 20 YILIN EN İYİ JENERASYOUNA SAHİP"

A Milli Takımımız'ın kadrosundan övgüyle söz eden 46 yaşındaki eski Rumen futbolcu, "Türkiye son 20 yılın en iyi jenerasyonuna sahip. En önemli oyuncuların çoğu, en önemli şampiyonalarda oynuyor. Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz belirleyici oyuncular" şeklinde konuştu.

Arda Güler

"ROMANYA DİSİPLİNLİ TAKIM OYUNUYLA SAVUNMA YAPMALI"

Romanya’nın, öncelikle disiplinli bir takım oyunuyla savunma yapması gerektiğine vurgu yapan Florin Bratu, "Hagi, Birligea, Mihaila, Dragomir veya Ratiu'nun bireysel yetenekleriyle de rakibe sorun oluşturmalıdır. Kontra atak oyunu ve duran toplar maç içinde etkili olacaktır" cümlelerine yer verdi.

Bratu, Türk taraftarların oluşturacağı baskıya dair görüşlerinin sorulması üzerine, "Türkiye hızlı gol atarsa taraftarlar onlara yardımcı olur. Eğer takıma aşırı baskı yapmazlarsa Romanya bundan faydalanabilir" değerlendirmesini yaptı.

Florin Bratu, Galatasaray formasıyla

"ROMANYA'DA BIRLIGEA, TÜRKİYE'DE BARIŞ ALPER"

Bratu, Romanya’da Daniel Birligea ve Türkiye’de de Barış Yılmaz Yılmaz’ın performanslarıyla öne çıkacağını düşündüğünü dile getirdi.

