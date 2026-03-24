Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynayacağı müsabakanın hakemi belli oldu.

A Milli Takım'ın, teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu'nun yaptığı Romanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı final maçının hakem ekibi açıklandı.

Beşiktaş Park'ta 27 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çalacak.

François Letexier

Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Benoit Bastien olacak.

