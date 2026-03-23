Rumen futbolunun efsane isimlerinden Adrian Mutu, A Milli Takımı ile Romanya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçı öncesi açıklamalar yaptı. Türkiye'nin mücadelenin ilk anlarından itibaren büyük bir coşkuyla hücum yapacağını söyleyen Mutu, "Muhtemelen ilk dakikalarda Türklerin coşkusuyla inanılmaz bir hücum baskısı bekliyor bizi. Dayanmalıyız, maçı olabildiğince son dakikalara taşımalıyız" dedi.

Romanya'nın efsane isimlerinden eski oyuncu ve teknik direktör Adrian Mutu, Türkiye ile Romanya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçı öncesi konuştu.

"DÜŞMANCA BİR ORTAMA HAZIR OLMALILAR"

Rumen oyuncuların maça çok motive çıkmaları gerektiği belirten Mutu, "Milli takım maçlarının ne demek olduğunu, baraj maçlarının ne demek olduğunu bildiğimden, oyunculardaki hırsa güveniyorum. Bu sarı formayı giymenin sorumluluğunun ne demek olduğunu biliyorum. Şu anda, Dünya Kupası elemelerinin onları çok fazla motive etmesi gerektiğini düşünüyordum. Sakin bir şekilde hazırlanmalılar, zihinsel olarak düşmanca bir ortama hazır olmalılar." diye konuştu.

Adrian Mutu

"TÜRKLER COŞKUYLA SALDIRACAK"

Türkiye'nin maçın ilk anlarından itibaren büyük bir coşkuyla atağa kalkacağını ve hazırlıkları olmaları gerektiğini vurgulayan Rumen efsane, "Futbolcularımız mücadeleye hazır olmalılar, yüzde yüz performans göstermeliler. Bence bu maçı akıllıca oynamalılar, kendilerini riske atmamalılar. Maçı kontrol etmeye çalışmalı, mümkün olduğunca uzun süre ayakta kalmaya çalışmalılar. Ne olacağı hiç belli olmaz. Muhtemelen ilk dakikalarda Türklerin coşkusuyla inanılmaz bir hücum baskısı bekliyor bizi. Dayanmalıyız, maçı olabildiğince son dakikalara taşımalıyız ve belki de kim bilir, son anda biz vuruşu yaparız." şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ŞEY ONU ETKİLEMEZ VE KORKUTMAZ"

Takımlarında uluslararası tecrübesi bulunan oyuncular olduğunu söyleyen Mutu, "Yine de uluslararası deneyimi olan oyuncular var. Diyelim ki Bîrligea, sahadaki diğerleri kadar deneyimli olmasa da. Yanılmıyorsam o da iki yıldır milli takımda. Ama o, doğuştan, kanında cesaret olan bir oyuncu. Bu yüzden hiçbir şey onu etkilemez ve korkutmaz. Diğerleri milli takımda uzun süredir oynuyorlar ve uluslararası deneyime sahipler. Bence bir şeyler başarabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

