A Milli Futbol Takımı'ndan davet alan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosunda olmayacağını açıkladı.

Danirmarka ekiplerinden Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle Türkiye A Milli Takım kampına katılamayacağını açıkladı.

Aral Şimşir açıklamasında, "Ne yazık ki hafif bir sakatlık nedeniyle bu sefer milli takıma katılamayacağım. Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük bir onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha da zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek. En kısa sürede, tamamen hazır ve en iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Aral Şimşir

BU SEZON 29 GOLE ETKİ ETTİ

Dan ekibi Midtjylland'da bu sezon 45 maçta süre bulan Aral Şimşir, 11 gol attı ve 18 asistlik performans seriledi.

