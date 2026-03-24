A Millî Takım’ın yıldızları, kulüplerindeki performanslarıyla âdeta göz kamaştırıyor. Ay yıldızlı takımın altın çocukları Arda, Kenan, Ferdi, Orkun, Uğurcan ve Barış’ın Avrupa’yı sallayan formu Dünya Kupası yolunda en büyük gücümüz olacak…

Türkiye, 24 yıllık hasreti bitirip Dünya Kupası vizesini almak istiyor. Ay yıldızlı takımın önünde bunun için sadece iki adım kaldı. Millîler önce Romanya’yı yenip play-off finaline çıkmak, sonrasında da ABD biletini cebine koymanın planlarını yapıyor. Romanya maçı öncesinde Türkiye’yi umutlandıran en büyük etken ise millî oyuncuların 2026 yılı içinde kulüp takımlarında gösterdikleri yüksek performans. Arda Güler Real Madrid’de, Kenan Yıldız Juventus’ta tarih yazıyor.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Rumen efsaneden Türkiye maçı sözleri: Coşkuyla saldıracaklar

GENÇ AMA TECRÜBELİYİZ

Sakatlıktan dönen Ferdi Kadıoğlu Brighton’ın gözbebeği hâline geldi. Beşiktaş’ta Orkun Kökçü gemisini kurtaran kaptan rolünde. Galatasaraylı Uğurcan Çakır ile Barış Alper Yılmaz’ın Şampiyonlar Ligi performansları da dillerden düşmüyor. A Millî Takım, 27,3 yaş ortalaması ve yüzde 46,7 lejyoner oranıyla tecrübe ile genç dinamizmi birleştiriyor. Ay yıldızlı takımda son dönemde etkili performanslarıyla öne çıkan oyunculara yakından bakalım…

A Milli Futbol Takımı

KENAN YILDIZ

Bu sezon biri Şampiyonlar Ligi’nde, 10’u da ligde olmak üzere toplam 11 gol atıp 9 da asist yapan Kenan, Juventus tarihinde 21 yaşına girmeden Serie A’da çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı futbolcu olarak büyük bir başarıya imza attı.

ARDA GÜLER

Geçen hafta Elche’yi 4-1 yendikleri maçta 68 metreden attığı golle tarihe geçen Arda Güler, ayrıca bir ilke imza atarak bu sezon Real Madrid’in 44 maçında da forma giyen tek oyuncusu oldu. Arda, bu maçlarda 4 gol atarken, 13 de asist yaptı.

ORKUN KÖKÇÜ

Beşiktaş’ın yıldızı Orkun Kökçü, özellikle son haftalardaki formuyla ‘Gemisini kurtaran kaptan’ rolünü üstlendi. Son dokuz maçta altı gol atıp dört de asist yapan Orkun, Süper Lig’in en formda oyuncularından birisi olarak öne çıkıyor.

FERDİ KADIOĞLU

Sakatlık dönüşü müthiş bir form yakalayan Ferdi Kadıoğlu Brighton’ın en değerli futbolcularından biri hâline geldi. Ferdi, bu sezon yedi defa ‘Maçın oyuncusu’ seçilirken, iki kere de ‘Ayın oyuncusu’ ödülünü almayı başardı.

BARIŞ ALPER YILMAZ

Sezon başında taraftarların ıslıkladığı Barış Alper, sahaya odaklandıktan sonra baş döndürücü bir performans göstermeye başladı. Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla da dikkati çeken kanat oyuncusu, 41 maçta 10 gol atarken, 12 asist yaptı.

UĞURCAN ÇAKIR

Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği etkileyici performans gözlerden kaçmadı. Tecrübeli kaleci, biri penaltı olmak üzere 10 net kurtarış yaparken dört gol yediği maçta bile 9,8 reyting alarak gecenin adamı olmayı başardı.

