Yenidoğan Çetesi davasında kritik saatler: Gözler yarın açıklanacak ara kararda!
İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek ölümlerine neden olan "Yenidoğan Çetesi" davası sürüyor. Kamuoyunda büyük infiale yol açan olayda, 61 sanığın yargılandığı dava, sanık avukatlarının tahliye talepleri ve savunmalarıyla devam etti. Ara karar için duruşma yarına ertelendi.
"Yenidoğan Çetesi" davası, bebeklerin hayatı üzerinden haksız kazanç sağlandığına dair korkunç iddialarla toplumda devasa bir infiale yol açmıştı. Aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 61 sanıklı dev soruşturmada 2’inci dalga operasyonuna ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı.
Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı’yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61’e yükselmişti.
Adliyenin konferans salonunda Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen 8’inci duruşmada, aralarında Fırat Sarı’nın da bulunduğu 4 tutuklu sanık ile bir kısım tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
SANIK AVUKATLARI SAVUNMA YAPACAK
Bugün görülen duruşma, sanık avukatlarının savunmaları ile devam etti. Avukatlar, sanıkların bir suç işlemediğini belirterek, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, duruşmayı yarın saat 10.00’a erteledi. Yarın görülecek olan oturumda, sanık avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyetinin ara kararını açıklaması bekleniyor.