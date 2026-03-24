Yenidoğan bebeklerin para için ölümlerine sebep olan ‘Yenidoğan Çetesi’ davasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuksuz yargılanan Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur'un hayatını kaybettiği açıklandı. Savcılık bu sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik dava görülmeye devam ediyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 8'inci duruşmada aralarında Fırat Sarı'nın da bulunduğu 4 tutuklu sanık ile bir kısım tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

BAŞHEKİM HAYATINI KAYBETTİ

Davanın 8'inci duruşmasında, tutuksuz bir sanığın hayatını kaybettiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı, tutuksuz sanıklardan Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur'un hayatını kaybettiğini, bu nedenle dosyasının ayrılmasını talep etti. Savcılık, dosyadaki tutuklu sanıkların da mevcut hallerinin ayrı ayrı devamını istedi.

SANIK SAYISI 61'E YÜKSELMİŞTİ

Düzenlenen 2'inci dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61'e yükselmişti.

Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in makamında tehdit edilmesine yönelik görülen davada da mütalaa açıklanmıştı. Sanık Mustafa Kemal Zengin hakkında 8 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

MÜTALAA AÇIKLANMIŞTI

Duruşmada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Mustafa Kemal Zengin hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve ‘görevi yaptırmamak için direnme' suçundan toplamda 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti. Savcılık, sanık Aylin Arslantatar için ise, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemişti. Ayrıca Cumhuriyet Savcısı, diğer 11 sanık hakkında suç isnadı oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarını talep etmişti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tarafların açıklanan mütalaaya karşı savunma yapmaları ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı ertelemişti.

