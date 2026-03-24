Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi bölgesel çatışmalardan uzak tutma kararlılığını vurgulayarak, “İran savaşı Netanyahu’nun ikbal savaşı, bedelini dünya ödüyor. ” dedi. Erdoğan, "Körfez ülkelerine yapılan saldırılar, yeni nifak tohumlarının ekilmesine zemin hazırlayacaktır" uyarısında bulundu. Terörsüz Türkiye hedefine de dikkat çeken Erdoğan, “Yarım asırlık kanlı oyunu bozuyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu;

Milletimizin ve tüm İslam aleminin geçmiş Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Ramazan boyunca paylaşma ve dayanışma duygularını en üst seviyede yaşamaya çalıştık. Ramazan sevincimize gölge düşürmeye çalışanlara rağmen 86 milyon olarak birbirimize derman olmanın, birbirimize dost kardeş, komşu ve arkadaş olmanın sıcaklığını kalplerimizde hissettik.

Gençlerimizden polislerimize emekçilerimizden şehit yakınlarımızla aynı sofra etrafında buluştuk. Bu sene ikincisini tertiplediğimiz Ramazan sofralarını doldurduk.

Okul bahçelerini neşeyle dolduran yavrularımızın mutluluğunu gördük. Milletçe biriz beraberiz ezelden ebediyete kadar beraberiz. Tek yürek, tek bilek olmaya devam edeceğiz.

Bayramın üçüncü günü Katar'dan aldığımız acı haber yüreğimizi dağlamıştır. Bir helikopterin kaza kırıma uğraması ile 4'ü Katarlı olmak üzere 7 personel şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Diyarbakır ve İstanbul'da olduğu gibi nevruzu bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili de gerekeni yapıyoruz.

"YARIM ASIRLIK KANLI OYUNU BOZUYORUZ"

(Terörsüz Türkiye) Önümüze çıkan engellere rağmen 17 aydır büyük bir sağduyu ile yürüttüğümüz süreci menziline ulaştıracağız. Türkiye'yi girdiği bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların ipini ellerinde tutan ağababalarının gücü yetmeyecektir.

Bölgesel gelişmeler bizim bir buçuk sene önce ortaya koyduğumuz stratejinin haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Silah ve şiddetin devri kapandıkça kazanan ülkemiz ve milletimiz olacak. Yarım asırlık kanlı oyunu bozuyoruz.

Terörsüz bölge idealimiz Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasına nifak duvarları örmek isteyenlerin planlarına set çekmektedir. Yolumuz yokuş olabilir ama ülkemizin önü, ufku açıktır. Allah'ın izniyle yarınları aydınlıktır.

"YENİ İTTİFAKLAR KURULMAKTADIR"

Küresel sistem köklü bir değişim geçirmektedir. Yeni ittifaklar kurulmaktadır. Enerji kaynaklarını ve ticaret yollarını kim kontrol edecek? Küresel sistemde yeni liderler kim olacak?

Tıpkı bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeninin mücadele sahası olarak bir kere daha bölgemiz belirlenmiştir. Dünyanın bu yeni çatışma ve savaş konjonktürüne Türkiye olarak, iktidar olarak hamdolsun çok iyi hazırlandık. Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek adımlar attık. Hem kaynak çeşitlendirmesi hem yer altı kaynaklarını devreye alacak projeleri hayata geçirdik. Güvenlik paradigmasında devrim yaptık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"ÜLKEMİZİ ATEŞ ÇEMBERİNİN DIŞINDA TUTMAKTA KARARLIYIZ"

Körfez ülkelerine yapılan saldırılar yeni nifak tohumlarının ekilmesine zemin hazırlayacaktır. (ABD-İsrail ve İran) Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutmakta kararlıyız. Savaşın bölge ülkeleri arasında yıpratma savaşına dönüşmesini asla istemiyoruz. Türkiye bölgemizi kan ve barut kokusuna boğan süreci doğru okuyan, devlet aklının temsilcisi olarak adından övgüyle söz ettiren ülkelerin başında yer alıyor. Türkiye bölgede kan kokusu istemiyor.

Birilerinin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmüyoruz. Tedbirli, temkinli, soğukkanlı şekilde kardeşlik ve komşuluk hukukuna riayet ederek süreci yönetiyoruz.

"BU NETANYAHU'NUN İKBAL SAVAŞI!"

Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı, insanlık adına derhal durdurulmalı, her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı tutum sergilemelidir.

Dünya enerji ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı'nın kapanması, küresel ekonomiyi ciddi bir türbülansa sokmuştur. Türkiye, tüm gücüyle, tüm imkanlarıyla, uhdesinde bulunan tüm araçlarla barışın, adaletin, istikrarın tesisi için çalışmaya devam edecektir.

Son 25 gün şunu göstermiştir, savaş İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini dünya ödüyor. Savaş Netanyahu'nun ikbal savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

Dünyayı olumsuz etkileyen bu süreçten vatandaşlarımızı korumak için eşel mobil gibi tedbirleri devreye alıyoruz. Bu tür beklenmedik şoklar karşısında Türkiye ekonomisinin direnç eşiği şu an tarihinin en yüksek seviyesindedir. Bundan hiç kimsenin tereddüdü olmasın.

Plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin mağduriyetlere yol açmadan yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık.

