AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'nin dış politikası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, dünyanın, Erdoğan ve Türkiye'nin dinamiklerini takdirle izlediğinin altını çizerek "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'nin dış politikasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına AK Parti kanadından sert tepki geldi.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dünyanın Erdoğan ve Türkiye'nin dinamiklerini takdirle izlediğini vurgulayarak "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

'DEVLETİN VE MİLLETİN GÜVENCESİ' VURGUSU

Erdoğan'ın dış politika iradesinin, dünyanın içinde bulunduğu kaos karşısında milletin ve devletin güvencesi olduğunu belirten Ömer Çelik "Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın siyasetinin kapsayıcı ve sonuç alıcı dinamiklerini ilgiyle ve takdirle izlemektedir" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"SÖZLERİNİN BİR HÜKMÜ YOK"

Özgür Özel'in açıklamalarının milli çıkarlar ile uyuşmadığını dile getiren Çelik "Dünya büyük sorunların içinden geçerken, hala dünyada olup biteni anlayamayan ve kendi parti içi sorunlarına mahkum olmuş Özgür Özel’in söylediklerinin bir hükmü yoktur" açıklamasında bulundu.

Çelik, sosyal medya X hesabından paylaştığı mesajında şu sözleri kullandı:

Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesi, dünyanın içinde bulunduğu kaos karşısında milletimizin ve devletimizin güvencesidir.

Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın siyasetinin kapsayıcı ve sonuç alıcı dinamiklerini ilgiyle ve takdirle izlemektedir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir.

Son bir haftadır dünya basınında Türkiye karşıtlığı yapanların söylemine bakın, Özgür Özel’in bire bir aynısını dillendirdiğini görürsünüz.

Dünya büyük sorunların içinden geçerken, hala dünyada olup biteni anlayamayan ve kendi parti içi sorunlarına mahkum olmuş Özgür Özel’in söylediklerinin bir hükmü yoktur.

