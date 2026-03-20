CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Beşiktaş’ta hakkında yıkım kararı bulunan bir evi 800 bin TL’ye satın aldığı, sonrasında ise söz konusu yıkım kararının kaldırıldığı iddia edildi. Özel'in, kelepir fiyata aldığı daireden milyonlarca lira kar elde ettiği belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında mal varlığını açıklayan Özel'in, İstanbul'da bulunan bir dairesinden hiç bahsetmediği ileri sürüldü.

800 BİN TL'YE ALDI, DEĞERİ 600 BİN DOLARA ÇIKTI

TGRT Haber'de ekranlara gelen Taksim Meydanı programında, Özel hakkındaki iddialar masaya yatırıldı. Gazeteci Mustafa Ertekin, gündeme bomba gibi düşen konuyu, TGRT Haber ekranlarında yeniden gündeme taşıdı.

İddialara göre, Özgür Özel 2021 yılında Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde belediye tarafından yıkım kararı verilen ve mühürlenmiş olan bir daireyi 800 bin TL'ye satın aldı.

Özel'in tapuyu almasından sonra dairedeki yıkım kararı kaldırıldı. Böylece taşınmazın değerinin kısa sürede 800 bin TL'den yaklaşık 600 bin dolar (yaklaşık 25 milyon TL) seviyesine çıktığı iddia edildi.

"RIZA AKPOLAT DÖNEMİNDE OLUYOR"

İddiaları ekranda dile getiren Ertekin, "Bir kere bu yıkım kararı kaldırılmış mı bakmak lazım, bu evi gerçekten 800 bin liraya alıp böyle bir kar edildi mi, Rıza Akpolat döneminde oluyor bu, bir soruşturma açıldı mı?" dedi.

