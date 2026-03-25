A Milli Futbol Takımı’nın kritik Romanya mücadelesi öncesinde kadro durumu ve eksik oyuncular gündemin odağında yer aldı. Türkiye-Romanya maçında eksik, sakat ve oynayamayacak futbolcular merak edilirken A Milli Takım Aday kadrosu açıklandı. Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu takip ediliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final karşılaşmaları yarın yapılacak. Dünya Kupası yolunda kritik bir viraja giren A Milli Futbol Takımı’nda Romanya karşılaşması öncesi kadro tercihleri ve sakat oyunculara ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Romanya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, kadroda bazı önemli eksikler dikkat çekti. Özellikle sakatlık ve fiziksel durumları yakından takip edilen futbolcuların son durumları teknik heyetin kararını doğrudan etkileyecek.

Milli takımda daha önce sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Aral Şimşir, Romanya maçında forma giyemeyecek kesin isimler arasında yer alıyor. Bunun dışında bazı oyuncuların durumu ise maç saatine kadar yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

MELİH DEMİRAL ROMANYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Savunmanın önemli isimlerinden Merih Demiral’in durumu belirsizliğini koruyor. Oyuncunun yaşadığı ağrıların ardından sağlık ekibi tarafından yakından takip edildiği ve son antrenmandaki performansına göre karar verileceği ifade ediliyor.

Benzer şekilde Zeki Çelik’in de fiziksel durumunun maç saatine kadar netleşmesi bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

