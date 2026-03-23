Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda kritik viraja girerken gözler Romanya ile oynanacak play-off yarı final maçına çevrildi. Karşılaşmaya sayılı günler kala muhtemel senaryolar ve final ihtimalleri netlik kazandı. Türkiye'nin Romanya'yı elemesi durumunda muhtemel rakipleri ve A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na gitme ihtimalleri, taraftarlar tarafından araştırılıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda geri sayım başladı. 26 Mart’ta oynanacak kritik mücadele öncesi A Milli Takım’ın hem yarı final hem de muhtemel final eşleşmeleri futbol kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Peki, Türkiye Romanya'yı elerse muhtemel rakibi kim olur?

TÜRKİYE ROMANYA'YI ELERSE MUHTEMEL RAKİBİ KİM OLUR?

Play-off yarı finalinde Romanya Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Türkiye, bu engeli aşması halinde finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak bu final mücadelesi, Dünya Kupası bileti için son adım olacak.

Türkiye Romanya'yı elerse muhtemel rakibi kim olur? A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na gitme yolları

A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

FIFA tarafından uygulanan play-off sistemine göre Avrupa’dan 16 takım, 4 farklı yolda mücadele ediyor ve her yolun sonunda sadece 1 takım Dünya Kupası’na katılma hakkı elde ediyor. Türkiye ise C Yolu’nda yer alıyor.

Bu formatta millilerin Dünya Kupası’na gidebilmesi için iki maçı da kazanması gerekiyor. İlk olarak 26 Mart’taki yarı finalde Romanya’nın geçilmesi, ardından 31 Mart’ta oynanacak finalde Slovakya-Kosova galibinin mağlup edilmesi şart.

TÜRKİYE ROMANYA'YI YENERSE MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Play-off yarı final karşılaşmaları kura sıralamasına göre belirlenen sahalarda oynanıyor. Türkiye’nin Romanya ile oynayacağı mücadelede Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Milliler yarı finali geçmesi halinde ise final karşılaşmasını deplasmanda oynayacak. Bu durum, Dünya Kupası yolundaki en kritik maçın rakip sahada oynanacağı anlamına geliyor.

